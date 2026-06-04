Đến hết quý I/2026, có 7 ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu tổng tài sản từ 1 triệu tỷ đồng trở lên. Nếu tính cả Agribank, số ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng đạt 8 ngân hàng. Con số này không thay đổi so với thời điểm cuối năm 2025.

Các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản từ 1 triệu tỷ đồng trở lên lần lượt gồm: BIDV 3,32 triệu tỷ đồng, VietinBank (2,89 triệu tỷ đồng), Vietcombank (2,53 triệu tỷ đồng), MB (1,52 triệu tỷ đồng), VPBank (1,27 triệu tỷ đồng), Techcombank (1,11 triệu tỷ đồng) và ACB (1 triệu tỷ đồng).

Ngoài ra, HDBank đang tiến sát ngưỡng 1 triệu tỷ đồng, trong khi SHB cũng đã vượt mốc 900 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, so với cuối năm 2025, tổng tài sản của nhiều ngân hàng bị suy giảm đáng kể. Thống kê cho thấy có đến 9 ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm.

Các ngân hàng ghi nhận tổng tài sản bị hao hụt so với cuối năm 2025 lần lượt gồm: Sacombank giảm hơn 58.000 tỷ đồng (6,4%), LPBank giảm gần 25.000 tỷ đồng (4%), Nam A Bank giảm 9.000 tỷ đồng (2,1%), Techcombank giảm 7.800 tỷ đồng (0,69%), VietBank giảm 6.500 tỷ đồng (3,3%), Eximbank giảm 3.300 tỷ đồng (1,2%), Bac A Bank giảm 2.250 tỷ đồng (1,15%), PGBank giảm 2.170 tỷ đồng (2,4%), BaoViet Bank giảm 594 tỷ đồng (0,53%).

Ngược lại, VietinBank, Vietcombank và VPBank là 3 ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất về quy mô tổng tài sản với mức tăng thêm trên trăm nghìn tỷ đồng.

Trong đó, VietinBank đang tiến sát mốc 3 triệu tỷ đồng với mức tăng 154 nghìn tỷ đồng (5,63%) lên 2,89 triệu tỷ đồng; Vietcombank tăng 109 nghìn tỷ đồng (4,48%) lên 2,53 triệu tỷ đồng; VPBank tăng 104 nghìn tỷ đồng (9%) lên 1,27 triệu tỷ đồng.

BIDV là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống (3,32 triệu tỷ đồng), đồng thời đứng thứ tư trong danh sách những ngân hàng tăng mạnh nhất trong quý I với mức tăng hơn 57 nghìn tỷ đồng.

Các ngân hàng tăng mạnh quy mô tổng tài sản trong quý I còn có SHB, HDBank, ABBank, PVcomBank, TPBank, OCB...

Theo thống kê, tổng tài sản của 29 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước đến hết quý I/2026 là 21,626 triệu tỷ đồng. Nếu tính cả Agribank, tổng tài sản của 30 ngân hàng đạt khoảng 24 triệu tỷ đồng.

Tổng tài sản của ngân hàng bao gồm tiền mặt, tiền gửi tại NHNN, cho vay khách hàng, chứng khoán đầu tư, góp vốn đầu tư và các tài sản khác.

Trong cơ cấu quy mô tổng tài sản của các ngân hàng, dư nợ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tăng trưởng tín dụng năm 2025 đạt 19,01% đã tạo nền tảng cho nhiều ngân hàng mở rộng quy mô tài sản trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026.

Nhóm các ngân hàng MB, VPBank, HDBank và Vietcombank được phân bổ room tín dụng cao hơn nhờ việc nhận chuyển giao các ngân hàng yếu kém. Do vậy, nhóm ngân hàng này ghi nhận mức tăng trưởng tài sản tích cực trong năm 2025 và tiếp tục duy trì đà mở rộng trong quý I/2026.