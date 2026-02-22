Tổng tài sản của 30 ngân hàng thương mại trong nước đến cuối năm 2025 đã đạt khoảng 23,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 4 triệu tỷ đồng (trên 20%) so với cuối năm 2024.

Số liệu trên được tổng hợp từ báo cáo tài chính quý 4/2025 của 30 ngân hàng thương mại trong nước, không bao gồm SCB và 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc. Riêng số liệu về tổng tài sản của Agribank và PVCombank là tại ngày 30/9/2025 do hai ngân hàng này chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025.

Theo thống kê, hàng loạt ngân hàng lớn nhỏ đều lập kỷ lục mới về quy mô tổng tài sản (bao gồm tiền mặt, vàng bạc, đá quý; tiền gửi tại NHNN; tiền gửi và cho vay các TCTD khác; chứng khoán kinh doanh; các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác; cho vay khách hàng; hoạt động mua nợ; chứng khoán đầu tư; góp vốn, đầu tư dài hạn; tài sản cố định; bất động sản đầu tư; và các tài sản có khác).

Trong đó, có tới 8 ngân hàng đạt quy mô tổng tài sản lên tới con số triệu tỷ đồng, bao gồm: BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, MB, VPBank, Techcombank và ACB.

BIDV là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về quy mô tổng tài sản, cũng là ngân hàng duy nhất có tổng tài sản vượt 3 triệu tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của nhà băng này lên tới 3,26 triệu tỷ đồng, tăng hơn nửa triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024.

3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 là Vietcombank, VietinBank và Agribank đều có bước tiến xa về quy mô tổng tài sản so với cuối 2024, từ 2,4 – 2,7 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng Quân đội (MB) trong khoảng 1 năm trở lại đây đã tái định hình nhóm Big5 ngân hàng về quy mô vốn điều lệ, lợi nhuận, cũng như tổng tài sản. Hiện nhà băng này chỉ xếp sau nhóm ngân hàng Big4 về tổng tài sản, lên tới hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng mạnh 43% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, sau khi lập kỷ lục mới về quy mô tổng tài sản, cả 3 ngân hàng VPBank, Techcombank và ACB đều lần đầu tiên góp mặt trong nhóm “đại gia” ngân hàng về quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng.

Cụ thể, tổng tài sản của VPBank tại thời điểm 31/12/2025 lên đến 1,17 triệu tỷ đồng, tăng mạnh 33% so với cùng kỳ.

Techcombank có quy mô tổng tài sản lên đến 1,125 triệu tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Với mức tăng thêm 18%, ACB cũng đã đạt quy mô tổng tài sản vừa tròn 1 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, HDBank, Sacombank và SHB với tổng tài sản trên dưới 900 nghìn tỷ đồng nhiều khả năng cũng sẽ sớm gia nhập “câu lạc bộ” ngân hàng triệu tỷ về tổng tài sản.

Xét theo tỷ lệ tăng quy mô tổng tài sản so với cuối 2024, Nam A Bank dẫn đầu với mức tăng tới 70%. Tiếp đến là MB và NCB, lần lượt tăng 43% và 38% so với cuối 2024.

HDBank và VPBank cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng 33% về quy mô tổng tài sản.

Ngược lại, Saigonbank là ngân hàng đạt mức tăng trưởng thấp nhất về tổng tài sản, chỉ hơn 6% trong năm 2025. Đây cũng là ngân hàng có quy mô tổng tài sản thấp nhất, chỉ 36 nghìn tỷ đồng.

Nếu tính theo giá trị tuyệt đối, BIDV là ngân hàng đạt mức tăng cao nhất khi "tài sản ghi có" tăng 556 nghìn tỷ đồng trong năm vừa qua.

Đứng thứ hai là MB khi có thêm 461 nghìn tỷ đồng. VietinBank và Vietcombank lần lượt có thêm 375 nghìn tỷ và 350 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng tài sản của VPBank và HDBank lần lượt tăng thêm 291 nghìn tỷ đồng và 228 nghìn tỷ đồng.

Tổng tài sản VPBank lần đầu đạt trên 1 triệu tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong cơ cấu quy mô tổng tài sản của các ngân hàng, dư nợ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Năm 2025 dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 19,01%, là cơ hội cho nhiều ngân hàng bứt phá và tạo kỷ lục mới về quy mô tổng tài sản.

Nhóm các ngân hàng MB, VPBank, HDBank và Vietcombank được phân bổ room tín dụng cao hơn nhờ việc nhận chuyển giao các ngân hàng yếu kém. Do vậy, cả 4 ngân hàng này đều có sự tăng trưởng ấn tượng về quy mô tổng tài sản trong năm 2025.