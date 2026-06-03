Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 6 tháng đến 25 tháng, mức giảm từ 0,05 đến 0,2 điểm phần trăm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân, lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được LPBank giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 6,8%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng cũng được giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 6,9%/năm, qua đó chính thức không còn duy trì mức lãi suất tiền gửi 7%/năm đối với tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng này.

Tương tự, lãi suất huy động các kỳ hạn 13-18 tháng cũng không còn được niêm yết 7%/năm khi đồng loạt được điều chỉnh giảm xuống 6,95%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 24-25 tháng giảm nhiều nhất với mức giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 7%/năm, mức lãi suất cao nhất đối với tiền gửi trực tuyến tại LPBank.

Ngoài sự điều chỉnh về lãi suất nói trên, LPBank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại, bao gồm: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,65%/năm, đồng thời lãi suất ngân hàng kỳ hạn 36-60 tháng cũng được giữ nguyên ở mức 6,2%/năm.

Lãi suất huy động tại quầy cũng được LPBank điều chỉnh giảm ở các kỳ hạn ngắn. Theo biểu lãi suất huy động tại quầy dành cho khách hàng thường, lãi suất các kỳ hạn từ 1-5 tháng đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm, trong khi lãi suất các kỳ hạn còn lại vẫn được giữ nguyên.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng niêm yết mới cho tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1-3 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng là 4,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6-11 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 6,4%/năm và kỳ hạn 15-18 tháng là 6,5%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng thường gửi tiết kiệm tại quầy được LPBank niêm yết tại 6,6%/năm, kỳ hạn 24-25 tháng.

Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn 36-60 tháng được giữ nguyên ở mức 6,2%/năm.

Tương tự, lãi suất huy động tại quầy dành cho khách hàng ưu tiên cũng được LPBank giảm 0,1 điểm phần trăm với các kỳ hạn từ 1-5 tháng, áp dụng cho cả khách hàng hạng Diamond, hạng Gold, hạng Ruby.

Đối với khách hàng ưu tiên hạng Ruby, LPBank niêm yết lãi suất như sau: Kỳ hạn 1-3 tháng là 4,45%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng là 4,65%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 6,35%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,45%/năm, kỳ hạn 13-18 tháng là 6,65%/năm, kỳ hạn 24-25 tháng là 6,75%/năm, kỳ hạn 36 tháng là 6,35%/năm.