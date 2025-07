Thanh toán qua điện thoại di động tăng trưởng trên 54%

Trong công điện 124 ban hành ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp, tiết kiệm nguồn lực, phòng chống thất thu thuế, tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được chỉ đạo khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 03 ngày 9/1/2025 của Chính phủ; tiếp tục tăng cường phát triển hạ tầng thanh toán, công nghệ để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có trách nhiệm Cơ quan này cũng có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng khẩn trương, tiếp tục phát triển, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường đầu tư và áp dụng CNTT trong lĩnh vực thanh toán, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp thanh toán an toàn, nhanh chóng, thông suốt.

Số lượng và giái trị giao dịch thanh toán qua kênh điện thoại di động năm 2024 đã tăng tương ứng 54,08% và 34,03% so với năm trước đó.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc triển khai “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 – 2025” đã đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều mục tiêu của đề án cơ bản hoàn thành. Thống kê cho thấy, đến cuối năm ngoái, 86,97% người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản tại ngân hàng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2024 đã đạt 295,2 triệu tỷ đồng.

Về tăng trưởng sử dụng phương tiện, dịch vụ thanh toán không tiền mặt, trong năm 2024, số lượng và giá trị thanh toán qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 54,08% và 34,03% so với năm 2023; số lượng và giá trị giao dịch qua kênh Internet tăng tương ứng 49,73% và 33,12% so với năm 2023.

Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong các dịch vụ hành chính công

Thông tin về một số định hướng, giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới, trong nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 – 2025 trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, ngành, địa phương để hoàn thành các mục tiêu của Đề án, tập trung vào 7 nhóm giải pháp:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách cho hoạt động thanh toán , thanh toán điện tử, nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ để khuyến khích phát triển thanh toán điện tử, hạn chế sử dụng tiền mặt và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh toán.

Trong đó, tập trung trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về dịch vụ Mobile Money; sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn Nghị định mới về thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn triển khai Nghị định quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng.

Thứ hai, chỉ đạo nâng cấp, phát triển hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, hệ thống thanh toán của các ngân hàng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với những hệ thống khác, mở rộng hệ sinh thái thanh toán số để phục vụ thanh toán trực tuyến.

Một trong những nhóm giải pháp sẽ được tập trung là tiếp tục ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ để phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán thanh toán mới.

Thứ ba, tiếp tục ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ để phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán thanh toán mới, như: Thanh toán qua QR Code, mã hóa thông tin thẻ, thanh toán di động, thanh toán phi tiếp xúc, ví điện tử; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chương trình kết nối thanh toán song phương qua QR Code giữa Việt Nam và các quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong tổ chức triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Thứ tư, tập trung triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” để từng bước làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng, tiến tới sử dụng chính chủ các tài khoản thanh toán, ví điện tử cũng như SIM điện thoại di động..., phát triển các ứng dụng nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực chính phủ, dịch vụ hành chính công, nhất là trong công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước, trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Thứ sáu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, nhất là thanh toán điện tử, trung gian thanh toán, thanh toán xuyên biên giới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thanh toán, triển khai có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, quy trình phối hợp liên ngành phục vụ phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tội phạm lợi dụng thanh toán không dùng tiền mặt vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn nâng cao nhận thức về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, có việc bảo vệ, quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt vào các hoạt động bất hợp pháp.