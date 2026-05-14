Vào thời điểm trên, nhiều người nghe thấy tiếng động lớn phát ra tại khu vực trước số nhà 346 phố Kim Ngưu, hướng đi Tam Trinh. Sau đó, họ thấy 7 phương tiện va chạm liên hoàn, gồm 6 ô tô con và 1 xe buýt.

Một người dân cho biết: “7 xe dính liền vào nhau, trong đó có 2 xe bị hư hỏng nặng”.

Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều nên giao thông tại khu vực trên bị ùn tắc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Kim Ngưu. Ảnh: V.Q.A.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp với Công an phường Bạch Mai đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, CSGT đánh dấu vị trí các phương tiện và cho tài xế di chuyển các xe vào lề đường để hạn chế ùn tắc. Đến khoảng 19h cùng ngày, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.