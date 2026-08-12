Khoảng 11h40, ngày 12/8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên Quốc lộ 18, đoạn qua khu vực cầu Đào Xá, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, theo hướng từ Nội Bài đi Bắc Ninh.

Thời điểm trên, 7 ô tô bất ngờ xảy ra va chạm liên tiếp. Cú tông mạnh khiến 2 phương tiện bị biến dạng, hư hỏng nặng; 5 xe còn lại bị trầy xước và hư hỏng nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Chương

Theo ghi nhận, vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm giữa trưa, mật độ phương tiện lưu thông qua khu vực không quá đông. Do đó, giao thông trên Quốc lộ 18 chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ di dời các phương tiện gặp nạn, bảo đảm việc lưu thông trên tuyến được duy trì.

Vụ tai nạn không ghi nhận thông tin về người thương vong. Nguyên nhân đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.