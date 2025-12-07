Nhiều công nghệ mới trên ô tô nghe thì có vẻ “màu mè”, nhưng có những thứ được người dùng khẳng định là thật sự khiến việc lái xe dễ dàng và thoải mái hơn. Một câu hỏi do người dùng Reddit đặt ra đã thu hút hàng trăm bình luận.

Dưới đây là 7 tính năng hiện đại được đánh giá hữu dụng nhất:

1. Khóa cửa tự động

Một tính năng cơ bản nhưng ngày càng được yêu thích. Các mẫu xe có khởi động không cần chìa khóa có thể tự khóa/mở cửa dựa trên vị trí của chìa fob. Chỉ cần bạn cầm chìa và tiến lại gần xe, cửa sẽ tự mở; khi bạn rời đi, xe sẽ tự khóa.

Với Tesla, điện thoại thậm chí có thể thay vai trò chiếc chìa khóa: chỉ cần mang theo điện thoại, xe sẽ tự mở và cho phép bạn lái đi.

2. Màn hình HUD (Head-up Display)

HUD hiển thị tốc độ, giới hạn tốc độ, chỉ dẫn điều hướng… trực tiếp lên kính lái ngay trong tầm mắt tài xế, giúp giảm việc cúi xuống nhìn bảng đồng hồ.

Nếu xe không có HUD tích hợp sẵn, tài xế vẫn có thể mua bộ HUD gắn ngoài.

3. Vô-lăng và ghế sưởi

Nhiều người cho rằng đây là tính năng “không cần thì thôi, dùng rồi mới thấy không thể bỏ”. Một độc giả chia sẻ chiếc BMW đời 2004 của mình có sưởi ghế và từ đó không muốn quay lại cảm giác lạnh buốt khi mới vào xe.

Một người dùng Reddit viết về chiếc EV6: “Vô-lăng sưởi trên chiếc xe đầu tiên tôi mua vào đêm tháng 12 lạnh giá. Từ đó, tôi đã quyết sẽ không bao giờ mua xe thiếu vô-lăng sưởi nữa. Vừa thử ghế thông gió vài hôm trước và cảm giác cũng y như vậy. Biết đâu một ngày nào đó sẽ có cả vô-lăng thông gió.”

4. Hỗ trợ tự lái

Dù công nghệ tự lái chưa hoàn thiện 100%, nhiều người khẳng định các hệ thống bán tự lái cũng giúp giảm đáng kể mệt mỏi.

Một bình luận nêu: “Khó giải thích cho người chưa trải nghiệm, nhưng chỉ cần xe tự đảm nhiệm 50% công việc, bạn sẽ thấy đỡ mệt hẳn. Tôi có thể lái liên tục 10 tiếng với hỗ trợ tự lái, trước đây chạy 5 tiếng là đuối rồi.”

5. Kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto

Lý do yêu thích các tính năng kết nối không dây rất đơn giản: tiện, gọn và gần như thiết yếu trong thời đại dùng điện thoại cho mọi thứ. Dù đôi khi gặp lỗi kết nối nhưng phương thức kết nối này vẫn an toàn và tiện lợi hơn nhiều so với việc cầm điện thoại khi lái xe.

6. Camera 360 độ

Các hệ thống camera hỗ trợ đỗ xe, đặc biệt là camera 360 độ, nhận được hàng trăm lượt ủng hộ. Việc quan sát toàn cảnh giúp người lái xử lý chính xác khi đỗ xe hoặc đi vào không gian hẹp.

Một người vốn không mặn mà với công nghệ thừa nhận: “Lần đầu mua xe có camera 360, tôi nói với vợ là chẳng bao giờ dùng. Thế rồi tôi dùng… suốt.”

7. Ghế lái lập trình và tự động điều chỉnh

Nhiều mẫu xe cho phép lưu vị trí ghế theo thói quen người lái. Chỉ cần thiết lập một lần rồi bấm nút “set”, xe sẽ nhớ và tự điều chỉnh mỗi lần bạn vào xe. Một số xe còn lưu được nhiều vị trí cho nhiều tài xế.

Một tính năng khác được yêu thích là ghế tự lùi khi mở cửa để người lái ra/vào dễ dàng hơn, sau đó ghế tự trở lại vị trí đã lưu. Một người hài hước than phiền: ghế lùi tự động đôi khi lại… kẹp chân người ngồi phía sau.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!