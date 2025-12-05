Tôi đang sống ở Hà Nội và đã gắn bó với chiếc xe số tự động đời cũ gần 10 năm. Khi dừng đèn đỏ, tôi luôn để số D và giữ chân phanh. Tuy nhiên, nhiều lần chở bạn bè, họ đều thắc mắc và khuyên rằng nên chuyển về số N, thậm chí P rồi kéo phanh tay để an toàn hơn, đỡ hại hộp số và tiết kiệm nhiên liệu.

Đi xe số tự động, nên để D và đạp phanh hay chuyển hẳn sang N khi dừng đèn đỏ? Ảnh minh hoạ

Thú thực, với những đèn đỏ chỉ vài chục giây, việc liên tục về N, kéo và nhả phanh tay, rồi lại chuyển sang D khiến tôi thấy rườm rà, mất thời gian và chưa chắc đã an toàn hơn. Với tôi, giữ chân ở phanh vẫn là đơn giản và chủ động nhất, chỉ cần nhả ra là xe đi ngay.

Điều tôi băn khoăn là thói quen này liệu có ảnh hưởng gì đến hộp số, động cơ hay hệ thống phanh? Và lời khuyên "dừng là phải về N hoặc P” có thực sự đúng như nhiều người vẫn nói?

Rất mong nhận được ý kiến phân tích từ các chuyên gia cũng như những tài xế có kinh nghiệm lâu năm với xe số tự động. Xin cảm ơn!

Độc giả Vũ Thành Nam (Yên Hoà, Hà Nội)

