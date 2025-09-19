Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới đây đã công bố doanh số bán hàng tháng 8/2025. Sau khi Mazda6 đã tạm ngừng phân phối, phân khúc sedan cỡ D hiện tại chỉ còn 3 mẫu xe gồm Toyota Camry, KIA K5 và Honda Accord, ghi nhận 199 xe được tiêu thụ, giảm 7,4% so với tháng trước. Trong số đó, Toyota Camry đóng góp 175 xe, tương ứng 86,6% thị phần.

Toyota Camry đã có tháng thứ 4 liên tiếp sụt giảm doanh số bán hàng trong năm 2025. Ảnh: TMV

Thống kê cho thấy, dù vẫn ở ngôi đầu trong phân khúc sedan cỡ D nhưng kết quả bán hàng trong những tháng qua của Camry đang cho thấy những dấu hiệu không mấy khả quan.

Doanh số lao dốc sau khi đạt đỉnh

Toyota Camry có tháng bán tốt nhất trong năm 2025 là tháng 4 với 264 xe. Kể từ đó, con số này đi xuống liên tục: tháng 5 bán 239 xe, tháng 6 đạt 223 xe, tháng 7 giảm còn 193 xe và tháng 8 chỉ còn 175 xe.

Dù vậy, đây chưa phải mức thấp nhất trong năm, bởi tháng 2/2025, Camry từng rơi xuống chỉ 130 xe.

Trên thị trường xe Việt, hiếm có một mẫu xe nào sụt giảm liên tục trong nhiều tháng nhưng vẫn đứng đầu phân khúc như Toyota Camry. Tuy nhiên, sự sụt giảm của Camry trở nên ít đáng lo hơn khi các đối thủ gần như không còn sức hút.

KIA K5 chỉ bán được 21 xe trong tháng 8, cộng dồn 8 tháng đạt 157 xe. Mazda6 đã ngừng phân phối từ tháng 5 nhưng cũng chỉ đạt 56 xe trước đó. Trong khi đó, Honda Accord tiếp tục là “xe bán ế” khi tháng vừa qua chỉ giao được 3 chiếc, tổng cả năm mới dừng ở 24 xe.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, phân khúc sedan cỡ D ghi nhận tổng cộng 1.768 xe đã bán ra. Riêng Toyota Camry chiếm tới 1.531 xe, tương đương 86,6% thị phần - một vị thế áp đảo gần như tuyệt đối trong phân khúc này. Các mẫu xe còn lại chỉ “chia nhau” phần nhỏ: KIA K5 (8,88%), Mazda6 (3,17%) và Honda Accord (1,37%).

Ngoài ra, thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt sang các dòng SUV, CUV và MPV. Trong Top 10 xe bán chạy tháng 8/2025, chỉ có hai mẫu sedan cỡ B là Honda City và Toyota Vios góp mặt, còn lại đều là xe gầm cao và bán tải. Điều này khiến phân khúc sedan cỡ D vốn kén khách lại càng khó khăn hơn.

Lợi thế riêng của Toyota Camry

Ra mắt thế hệ mới từ tháng 10/2024, Toyota Camry được phân phối 3 phiên bản với giá từ 1,22-1,53 tỷ đồng, cao hơn đôi chút so với thế hệ trước. Điểm đáng chú ý là sự bổ sung bản hybrid, vừa mạnh mẽ vừa tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ 4,2-4,6L/100km đường hỗn hợp, vượt trội so với các đối thủ dùng động cơ xăng 2.0-2.5L thường ngốn 6,5-10L/100km.

Chưa hết, Camry mới còn có thiết kế trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự rộng rãi và tiện nghi dành cho hàng ghế sau được xem là yếu tố “ăn điểm” lớn với khách hàng doanh nhân và gia đình.

Chính vì vậy, phiên bản Camry hybrid dù bán đắt hơn đáng kể so với bản xăng thường, nhiều khách hàng vẫn ưa chuộng và sẵn sàng chi thêm tiền để sở hữu. Minh chứng là doanh số bản hybrid chiếm tới 60% tổng doanh số của Camry trong 8 tháng đã qua của năm 2025.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!