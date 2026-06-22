Giống như hàng triệu thanh niên 18 tuổi khác trên khắp nước Mỹ, Zach Yadegari (hiện 19 tuổi) đã dành mùa hè 2025 của mình để chuẩn bị cho việc vào đại học. Nhưng khác với hầu hết các tân sinh viên, Yadegari 18 tuổi đã là người đồng sáng lập, kiêm CEO của Cal AI - một ứng dụng theo dõi lượng calo.

Ứng dụng ra mắt từ chính ngôi nhà của bố mẹ ở Roslyn, New York vào tháng 5/2024. Người dùng Cal AI tải ảnh món ăn của họ lên, và phần mềm dựa trên trí tuệ nhân tạo của ứng dụng sẽ ước tính tổng lượng calo.

Theo Yadegari, ứng dụng có độ chính xác khoảng 90%. Năm 2025, Cal AI tạo ra khoảng 1,4 triệu USD lợi nhuận gộp mỗi tháng.

Zach Yadegari đồng sáng lập 2 ứng dụng và ra mắt thương hiệu mới mang tên Flow. Ảnh: Zach Yadegari/BI

Học lập trình năm 7 tuổi

Khi còn là học sinh trung học, Yadegari xây dựng một trang web trò chơi mang tên Totally Science. Tháng 2/2024, anh bán trang web này cho công ty game Freeze Nova với giá khoảng 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng)

“Tôi nghĩ khởi nghiệp rất thú vị vì cuối cùng thì tuổi tác không thực sự quan trọng, thị trường sẽ quyết định kết quả", Yadegari nói.

Được truyền cảm hứng từ niềm yêu thích với các trò chơi trực tuyến như Minecraft, mẹ của Yadegari đã gửi cậu tới một trại hè dạy lập trình khi mới 7 tuổi, theo CNBC.

Sau đó, Yadegari bắt đầu “cày” hàng loạt video YouTube hướng dẫn lập trình các loại phần mềm khác nhau. Cậu cũng chủ động nhắn tin cho các lập trình viên và nhà sáng tạo nội dung trên mạng để xin lời khuyên.

Sau khi ra mắt Totally Science, Yadegari muốn tạo ra một ứng dụng di động lan truyền mạnh mẽ vì theo cậu: “Ai cũng có một chiếc điện thoại trong túi". Tuy nhiên, nhiều ý tưởng đều thất bại.

Khi bắt đầu tập gym để “gây ấn tượng với các cô gái trong trường”, Yadegari nhận thấy các ứng dụng đếm calo đều yêu cầu nhập thủ công từng món ăn, điều mà cậu cảm thấy rất phiền phức.

Cậu chia sẻ ý tưởng này với Henry Langmack, người bạn quen từ trại hè lập trình, cùng hai người bạn quen trên nền tảng X là Blake Anderson (24 tuổi) và Jake Castillo (30 tuổi).

Cuối cùng, nhóm quyết định xây dựng một mô hình AI có khả năng phân tích ảnh thức ăn và “làm tất cả công việc thay cho người dùng”.

Yadegari và Langmack trực tiếp lập trình ứng dụng, đồng thời nhóm chi khoảng 2.000 USD (hơn 52 triệu đồng) cho chiến dịch thử nghiệm tiếp thị trên mạng xã hội. Kết quả tích cực đến mức Yadegari và Anderson đã tự bỏ vốn chi trả các chi phí vận hành và marketing trong 6 tháng đầu. Doanh thu của họ dần tăng lên từng tháng.

Khi mùa hè kết thúc, Yadegari dành khoảng 40 giờ mỗi tuần để phát triển ứng dụng, viết mã và thảo luận các tính năng mới với đội ngũ thiết kế và kỹ sư, trong khi vẫn hoàn thành việc học tại Trường Trung học Roslyn.

Theo anh, bố mẹ rất ủng hộ dự án và anh vẫn duy trì điểm trung bình tuyệt đối 4.0.

“Bố mẹ tôi rất vui với những gì Cal AI đạt được, đặc biệt là mẹ tôi. Bà thực sự sử dụng ứng dụng này. Nhìn chung, họ rất tự hào", Yadegari chia sẻ.

Cân bằng giữa công việc CEO và cuộc sống sinh viên

Dù sở hữu điểm trung bình 4.0, Yadegari vẫn bị nhiều trường đại học danh tiếng từ chối như Stanford, MIT, Harvard, Yale, Columbia và Princeton.

Yadegari cho biết chỉ có Georgia Tech, Đại học Miami và Đại học Texas chấp nhận anh. Anh quyết định theo học Đại học Miami, không phải vì danh tiếng, mà vì môi trường xã hội ở đó.

"Tôi không chọn trường tốt nhất về mặt học thuật, tôi sẽ chọn trường tốt nhất về mặt xã hội. Sau 2 tuần đi học, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời", anh chia sẻ.

Cuộc sống sinh viên với anh khá thoải mái. Anh tổ chức các bữa tiệc và sống trong một biệt thự với những người bạn trong độ tuổi từ 18 đến 26, cũng đam mê phát triển ứng dụng.

Anh cho rằng hầu hết những gì anh học được trên lớp đều ít giá trị hơn so với việc tự mình điều hành một doanh nghiệp.

Tháng 3/2026, thương vụ bán Cal AI cho MyFitnessPal được hoàn tất, song giá trị giao dịch không được tiết lộ. Sau khi bán Cal AI, Yadegari nhanh chóng tập hợp một nhóm cộng sự để phát triển dự án khởi nghiệp mới mang tên Flow, theo Business Insider.

Kinh nghiệm từ việc điều hành công ty thành công đã giúp Yadegari tự tin bắt đầu lại từ đầu và thử những điều mới mẻ.

Hiện tại, chàng trai 19 tuổi vẫn tiếp tục tìm hiểu các ý tưởng kinh doanh và dự án công nghệ. Anh vẫn tham gia một số lớp học nhưng dành phần lớn thời gian cho những dự án mà anh quan tâm. Cách tiếp cận của anh cho thấy rằng đại học có thể là một phần của hành trình học tập rộng lớn hơn chứ không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công.