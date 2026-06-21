Bức tranh treo trên tường phòng khách của bà Helene Plotkin nhiều thập kỷ qua. Ảnh: PAMedia/thescottishsun

Bà Helene Plotkin (88 tuổi), cựu giáo viên mỹ thuật, hiện sinh sống tại bang Florida (Mỹ). Năm 1966, trong một lần ghé thăm cửa hàng đồ cũ ở thành phố White Plains, bang New York, bà đã mua một bức tranh mà không hề biết giá trị thực sự của nó.

Ban đầu, bà Plotkin quyết định mua bức tranh vì ấn tượng với vẻ đẹp và sức hút của tác phẩm. Bà không quan tâm đến tên tuổi tác giả mà chủ yếu bị thu hút bởi cách sử dụng màu sắc.

“Ngay khi nhìn thấy bức tranh, tôi đã bị thu hút. Kiến thức về lịch sử nghệ thuật và hội họa giúp tôi nhận ra đây là một tác phẩm đặc biệt”, bà chia sẻ.

Theo bà, bức tranh mang vẻ sang trọng và cuốn hút hiếm có. Điều khiến bà ấn tượng nhất là cách phối hợp màu sắc.

“Cách những gam màu được kết hợp trong bố cục vừa táo bạo vừa tinh tế. Rõ ràng đây là tác phẩm của một nghệ sĩ có sự thấu hiểu sâu sắc về ánh sáng và hình khối”, bà nói.

Sau khi mua về, bức tranh được treo trang trọng trong ngôi nhà của gia đình suốt nhiều thập kỷ. Dù yêu thích tác phẩm, bà Plotkin không biết chính xác tác giả là ai, do chữ ký trên tranh quá mờ và khó đọc, People đưa tin ngày 20/6.

Bí ẩn chỉ được giải đáp vào năm 2025, khi con trai bà, anh Barry Plotkin, quyết định mang bức tranh đi thẩm định.

Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), chữ ký trên tác phẩm được giải mã. Sau đó, các chuyên gia của nhà đấu giá Lyon & Turnbull xác nhận đây là bức tranh của họa sĩ Scotland Francis Campbell Boileau Cadell, thường được biết đến với tên FCB Cadell.

Cadell là một trong những đại diện tiêu biểu của nhóm họa sĩ Scottish Colorists, nổi tiếng đầu thế kỷ XX với phong cách sử dụng màu sắc táo bạo. Ông đặc biệt được biết đến qua các tác phẩm về không gian nội thất ở Edinburgh và tranh tĩnh vật.

Mới đây, bức tranh được đưa ra đấu giá tại Edinburgh, Scotland. Kết quả vượt xa mọi kỳ vọng khi tác phẩm được bán với giá khoảng 254.000 USD (6,5 tỷ đồng).

Barry Plotkin cho biết, cả gia đình hoàn toàn bất ngờ trước phát hiện này. Đối với gia đình anh, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở số tiền thu được từ phiên đấu giá, mà còn là sự khẳng định con mắt nghệ thuật tinh tế của mẹ.

“Đó là minh chứng cho khả năng cảm thụ nghệ thuật và năng lực nhận ra tài năng đích thực của mẹ”, Barry Plotkin chia sẻ.