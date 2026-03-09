Tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII - năm 2025, tác phẩm Tư duy mở của tác giả Nguyễn Anh Dũng nhận Giải Sách được bạn đọc yêu thích, đồng thời được ghi nhận là một trong những tác phẩm bán chạy nổi bật trong số các sách tham gia đề cử giải thưởng năm nay.

Tác giả Nguyễn Anh Dũng (thứ 2, từ phải qua) với cuốn "Tư duy mở" được vinh danh "Sách được bạn đọc yêu thích" tại Giải thưởng Sách Quốc gia 2025.

Tác giả Nguyễn Anh Dũng, chia sẻ rằng cuốn sách được viết với mong muốn góp phần khuyến khích mỗi người dám suy nghĩ khác, dám học hỏi và dám thay đổi từ đó mở rộng tầm nhìn và tạo ra những giá trị tích cực cho bản thân và cộng đồng.

Việc đạt giải thưởng cấp nhà nước và sự đón nhận của độc giả dành cho Tư duy mở được xem là một dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò của sách trong việc lan tỏa tri thức và nuôi dưỡng tinh thần học hỏi trong xã hội.

Tư duy mở là cuốn sách về phát triển tư duy và năng lực nhận thức cá nhân, hướng đến việc giúp người đọc hiểu rõ bản thân, mở rộng góc nhìn và hình thành thói quen học hỏi không ngừng.

Tác phẩm tiêu thụ hơn 1,4 triệu bản.

Thông qua các phân tích, ví dụ thực tế và những gợi mở gần gũi, cuốn sách khuyến khích người đọc rèn luyện khả năng tiếp nhận ý tưởng mới một cách có chọn lọc, biết lắng nghe và tôn trọng những quan điểm khác biệt.

Một trong những điểm đặc biệt của cuốn sách là cách tiếp cận tư duy mở như một kỹ năng sống cần được luyện tập liên tục, thay vì chỉ là một khái niệm lý thuyết.

Tác phẩm nhấn mạnh rằng để mở rộng tư duy một cách hiệu quả, mỗi người cần chuẩn bị “khoảng trống trong tâm trí”, xây dựng “bộ lọc cá nhân” để lựa chọn thông tin phù hợp và tránh việc tiếp nhận thông tin một cách hỗn loạn.

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi góc nhìn cá nhân, Tư duy mở còn khuyến khích người đọc phát triển tư duy nhân văn, biết thấu hiểu người khác và tôn trọng sự khác biệt trong xã hội. Đây cũng là yếu tố giúp cuốn sách được đông đảo độc giả đón nhận.

Tác giả Nguyễn Anh Dũng nói việc tác phẩm được vinh danh cho thấy sự quan tâm của độc giả đối với dòng sách phát triển tư duy trong xã hội hiện đại.

Theo thống kê từ đơn vị phát hành, tính đến tháng 10/2025, bộ sách của tác giả Nguyễn Anh Dũng (Tư duy mở và Tư duy ngược) đã đạt hơn 1,4 triệu bản phát hành, trở thành một trong những đầu sách về tư duy và phát triển bản thân có sức lan tỏa rộng rãi tại Việt Nam.

"Việc sách được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia 2025 không chỉ ghi nhận giá trị nội dung của tác phẩm mà còn phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của độc giả đối với các tác phẩm giúp phát triển tư duy, nâng cao năng lực học hỏi và khả năng thích ứng trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng", tác giả Nguyễn Anh Dũng chia sẻ.

Ảnh: NVCC