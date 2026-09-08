Hoa hòe (phần nụ phơi/sấy khô) là vị thuốc Đông y tính hơi hàn, được dùng cho người có biểu hiện can dương vượng, can hỏa như đau đầu, chóng mặt, mặt đỏ, bứt rứt.
Với người tăng huyết áp, hoa hòe hỗ trợ kiểm soát huyết áp và chăm sóc hệ tim mạch. Dù vậy, dược liệu này không thể thay thế thuốc kê đơn, chế độ ăn uống, vận động và theo dõi y tế.
Ngoài ra, hoa hòe còn được sử dụng trong các trường hợp huyết nhiệt, cầm máu, điều trị các bệnh chảy máu cam, ho ra máu, rong kinh, đại tiện ra máu, tiêu chảy.
Trong y học cổ truyền và hiện đại, lá sen (liên diệp) nổi bật với công dụng hạ huyết áp và phòng chống bệnh tim mạch. Các hoạt chất alkaloid, flavonoid và tanin trong lá sen giúp chống oxy hóa, hạ huyết áp, giảm mỡ máu, cải thiện gan nhiễm mỡ và điều hòa lipid.
Ngoài ra, lá sen còn giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm béo và hỗ trợ tiêu hóa. Người dân thường dùng 10-15g lá sen khô hãm trà hoặc sắc uống. Chuyên gia khuyến cáo chỉ nên dùng tối đa 7-10 ngày liên tục và dừng ngay nếu gặp tình trạng tiêu chảy, mệt mỏi hoặc hạ huyết áp quá mức.
Lá và nụ vối (cleistocalyx operculatus) là thảo dược lành tính, nổi bật với công dụng kiểm soát huyết áp hiệu quả. Nhờ chứa hàm lượng polyphenol cao cùng flavonoid và beta-sitosterol, nước vối không chỉ hỗ trợ kiểm soát huyết áp mà còn giúp giảm mỡ máu, kiểm soát đường huyết và chuyển hóa cholesterol.
Thảo dược này còn giải nhiệt, kích thích tiêu hóa, giảm chướng bụng, khó tiêu. Cách dùng: Đun 5 lá tươi hoặc 6 lá khô với 1,5 lít nước trong 20 phút để uống.
Lạc tiên là dây leo mọc hoang nổi bật với khả năng hỗ trợ điều hòa huyết áp và tim mạch cho người bị tăng huyết áp nhẹ do căng thẳng. Theo Đông y, nhờ tác dụng thanh nhiệt và điều hòa khí, lạc tiên giúp giải tỏa can hỏa vượng hay khí uất, làm huyết mạch lưu thông.
Y học hiện đại cũng ghi nhận cây giúp làm dịu thần kinh và giãn mạch nhẹ, đưa áp lực máu dần về mức ổn định. Ngoài ra, cây có vị ngọt, tính mát giúp an thần, chữa mất ngủ, hỗ trợ tiêu hóa. Lưu ý: Thai phụ, người cơ địa hàn hoặc đang dùng thuốc an thần, aspirin, chống đông máu cần thận trọng khi dùng.