Hoa hòe: Vị thuốc quý cho người huyết áp cao

Hoa hòe được dùng để làm thuốc

Hoa hòe (phần nụ phơi/sấy khô) là vị thuốc Đông y tính hơi hàn, được dùng cho người có biểu hiện can dương vượng, can hỏa như đau đầu, chóng mặt, mặt đỏ, bứt rứt.

Với người tăng huyết áp, hoa hòe hỗ trợ kiểm soát huyết áp và chăm sóc hệ tim mạch. Dù vậy, dược liệu này không thể thay thế thuốc kê đơn, chế độ ăn uống, vận động và theo dõi y tế.

Ngoài ra, hoa hòe còn được sử dụng trong các trường hợp huyết nhiệt, cầm máu, điều trị các bệnh chảy máu cam, ho ra máu, rong kinh, đại tiện ra máu, tiêu chảy.