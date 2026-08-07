Chua me đất hoa tím: 'Thần dược' cho hệ tiêu hóa Chua me đất hoa tím chứa acid oxalic, flavonoid và vitamin C, giúp thanh nhiệt, giải khát và kích thích tiêu hóa qua các món canh chua. Theo TS Ngô Đức Phương (Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam), cây chua me đất còn hỗ trợ trị khó tiêu, bí đại tiểu tiện và bệnh trĩ. Tuy nhiên, hàm lượng acid oxalic trong cây chua me đất hoa tím cao dễ ảnh hưởng hệ tiết niệu, người bị sỏi thận và trẻ nhỏ/người yếu không nên lạm dụng. Người dân nên dùng như rau ăn kèm với lượng vừa phải, tránh uống nước ép kéo dài. Chua me đất là loại rau mọc hoang hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Rau sam: Hỗ trợ đào thải sỏi thận Loại rau dại này dồi dào Omega-3 và chất chống oxy hóa, được coi là "liều thuốc" tự nhiên giúp thanh nhiệt và "rửa" đường tiết niệu. TS Ngô Đức Phương chia sẻ, rau sam giúp lợi tiểu, hỗ trợ đẩy cặn sỏi nhỏ nhờ khả năng kháng viêm. Dù vậy, chuyên gia cảnh báo loại rau này không làm tan được sỏi kích thước lớn. Đặc biệt, do rau có tính mát mạnh, người có thể trạng lạnh và phụ nữ mang thai cần tuyệt đối thận trọng, không lạm dụng. Rau sam mọc dại khắp vườn, hỗ trợ đào thải sỏi thận.

Lá lốt: Khắc tinh của mồ hôi tay Lá lốt (Piper lolot) là cây thuốc tính ấm chứa nhiều tinh dầu eugenol giúp sát khuẩn, chống viêm và giảm đau nhẹ. Theo TS Ngô Đức Phương, ngâm tay chân hoặc sắc nước lá lốt giảm tiết mồ hôi hiệu quả cho người cơ địa hư hàn, lạnh tay chân nhờ khả năng điều hòa thần kinh thực vật và giãn mạch ngoại vi. Ngoài ra, tinh dầu eugenol trong lá lốt còn hỗ trợ trị đau răng, sâu răng và viêm chân răng khi giã lấy nước chấm hoặc sắc súc miệng. Lá lốt là khắc tinh của mồ hôi tay. Lưu ý lá lốt chỉ hỗ trợ giảm triệu chứng, không thay thế điều trị y khoa. Bệnh nhân có cơ địa nóng trong không nên lạm dụng để tránh kích ứng niêm mạc.

Rau càng cua: Bổ tim, hạ đường huyết Nhờ lượng kali, magie và vitamin C dồi dào, loại rau này giúp ổn định huyết áp, hạ đường huyết và bảo vệ tim mạch. Rau càng cua còn giúp kháng viêm, hạ sốt tự nhiên, đẩy lùi lão hóa và cải thiện chứng run tay ở người già. Bạn có thể thoải mái ăn sống, nấu canh hay xay nước uống. Rau càng cua tốt cho người bị bệnh tim mạch, tiểu đường. Tuy nhiên, do rau giàu nước và có tính mát, người bị tiêu chảy, bệnh nhân sỏi thận và mẹ bầu/đang cho con bú tuyệt đối tránh lạm dụng kẻo ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Rau khúc: Vị thuốc chữa ho tự nhiên Loại rau làm bánh quen thuộc là vị thuốc chữa ho, trị viêm phế quản và loét miệng nhờ chứa tinh dầu kháng viêm tự nhiên. Sắc rau khúc uống hoặc hấp đường giúp giảm ho nhanh, thậm chí hoa khô làm gối còn giúp ngủ ngon hơn. Dù vậy, chuyên gia cảnh báo chỉ nên dùng loại rau này ngắn hạn. Mẹ bầu, trẻ nhỏ và người có cơ địa dị ứng thực vật họ Cúc tuyệt đối không tự ý lạm dụng rau khúc. Rau khúc là vị thuốc giúp giảm ho, long đờm hiệu quả.

Rau đắng biển: Bổ não, cải thiện trí nhớ Rau đắng biển (Bacopa monnieri) chứa hoạt chất bacoside A và B giúp bảo vệ tế bào não, tăng dẫn truyền thần kinh, cải thiện trí nhớ, giảm lo âu nhẹ và hỗ trợ giấc ngủ. Theo TS Ngô Đức Phương, rau còn giàu chất chống oxy hóa, giúp kháng viêm, thanh nhiệt và kích thích tiêu hóa. Cây có thể ăn sống, nấu canh, nhúng lẩu hoặc sắc uống. Rau đắng biển là loại rau mọc dại bổ não, giúp cải thiện trí nhớ. Người dân cần lưu ý, dùng quá nhiều rau đắng dễ gây buồn nôn, đầy bụng. Phụ nữ mang thai, người bệnh tiêu hóa hay đang dùng thuốc thần kinh cần thận trọng. Rau chỉ hỗ trợ, không thay thế thuốc chữa bệnh nặng.

Rau má: Bài thuốc chữa hô hấp và da liễu Rau má (Centella asiatica) được dùng từ lâu đời để làm lành vết thương, cải thiện tinh thần, hỗ trợ trị cảm lạnh, bệnh da liễu (vẩy nến, xơ cứng bì) và các bệnh lý nội khoa. Nhờ chứa triterpenoid, rau má giúp tăng chất chống oxy hóa, trị suy/giãn tĩnh mạch, giảm sẹo và rạn da. Dược liệu này có nhiều dạng: nước uống, trà, viên nén, kem bôi. Rau không dùng cho người có tiền sử ung thư da, bệnh gan, trẻ dưới 18 tuổi; người trên 65 tuổi dùng liều thấp. Rau má có thể tương tác với thuốc gan, tiểu đường, an thần và gây dị ứng hay chóng mặt nếu dùng liều cao. Rau má giúp hỗ trợ trị cảm lạnh, bệnh da liễu.