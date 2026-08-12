1. Bàn chân, mắt cá chân thường xuyên bị phù

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, thận có nhiệm vụ loại bỏ lượng nước và natri dư thừa khỏi cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng điều hòa dịch bị ảnh hưởng, khiến chất lỏng có thể tích tụ và gây phù ở bàn chân, mắt cá chân, đặc biệt vào cuối ngày.

Tuy nhiên, phù chân không đồng nghĩa với bệnh thận. Đứng lâu, giãn tĩnh mạch hoặc một số vấn đề về tim cũng có thể gây phù. Vì vậy, nếu tình trạng kéo dài hoặc đi kèm những bất thường khác, bạn nên kiểm tra sức khỏe thay vì tự xác định nguyên nhân.

Sưng ngứa chân có thể là dấu hiệu của bệnh thận. Ảnh: AI

2. Da bàn chân khô, ngứa kéo dài

Khi thận suy giảm, các chất thải chuyển hóa có thể tích tụ trong cơ thể. Bên cạnh đó, bệnh thận có thể liên quan đến tình trạng da khô và những thay đổi trong hoạt động của hệ thần kinh, từ đó gây ngứa.

Một nghiên cứu công bố năm 2026 trên tạp chí Thận học, ghi nhận 53,5% số người mắc bệnh thận mạn tham gia khảo sát có tình trạng ngứa; 31,2% có triệu chứng ở mức độ vừa hoặc nặng. Một tổng quan y khoa châu Âu cũng cho thấy nhiều cơ chế có thể liên quan đến tình trạng này, gồm tích tụ độc tố, da khô và tổn thương thần kinh ngoại biên.

3. Lòng bàn chân tê, giảm cảm giác

Một số người có cảm giác bàn chân như đang giẫm lên bông, thường xuyên tê, châm chích hoặc kém nhạy với nóng lạnh. Đây có thể là biểu hiện liên quan đến tổn thương thần kinh.

Bệnh tiểu đường là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên nhưng bệnh thận mạn cũng có thể đi kèm tổn thương thần kinh và giảm cảm giác ở chân. Đặc biệt ở người lớn tuổi, nếu tình trạng tê chân ngày càng rõ rệt và xuất hiện cùng mệt mỏi, chán ăn hoặc những thay đổi khác về sức khỏe, họ nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Đừng chờ đến khi thận có triệu chứng rõ rệt

Bệnh thận mạn thường không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo hướng dẫn KDIGO (Cải thiện kết cục toàn cầu bệnh thận), đánh giá bệnh thận cần dựa vào các xét nghiệm như mức lọc cầu thận và albumin niệu, thay vì chỉ dựa vào triệu chứng.

Vì vậy, khi chúng ta nhận thấy những thay đổi bất thường ở bàn chân kéo dài, đặc biệt ở người có nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc tuổi cao, không nên chủ quan. Kiểm tra nước tiểu và chức năng thận có thể giúp phát hiện vấn đề sớm hơn, thay vì chờ đến khi bệnh tiến triển mới xử lý.