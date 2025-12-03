Nhiều thách thức

Nguyễn Tấn Tài (30 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, hiện sinh sống, làm việc tại thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, Nhật Bản) vốn yêu thích đất nước mặt trời mọc. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp đại học, Tài gây bất ngờ khi quyết định sang Nhật học ngành hộ lý.

Đến Nhật, Tài mất 3 năm để học lại từ đầu. Năm đầu tiên, Tài học tiếng Nhật. Hai năm còn lại, anh được đào tạo các kiến thức để trở thành một hộ lý, trong tiếng Nhật gọi là kaigo.

Công việc của một kaigo là tập trung hỗ trợ thể chất, tinh thần hàng ngày cho người cao tuổi, người bệnh hoặc người khuyết tật, bao gồm lo ăn, uống, tắm rửa, thay tã và tổ chức các hoạt động giải trí.

Tại Nhật Bản, Tài đa phần làm việc ở các viện dưỡng lão trong vai trò của một kaigo chuyên chăm sóc người cao tuổi.

Nguyễn Tấn Tài đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản trong vai trò của một kaigo chuyên chăm sóc người cao tuổi

Ngày làm việc kéo dài 8 tiếng của Tài bắt đầu bằng việc nghe đồng nghiệp ca trước bàn giao công việc, ghi nhớ các lưu ý. Sau đó, anh đưa các cụ đi vệ sinh, thay tã rồi cho họ ăn sáng.

Buổi trưa, Tài pha trà, chuẩn bị bữa trưa, giúp các cụ dùng bữa. Những cụ lớn tuổi, có bệnh không thể tự ăn, Tài phải bón từng muỗng. Kết thúc bữa trưa, anh dìu các cụ đi đánh răng, dẫn về phòng thay tã rồi cho họ đi ngủ.

14h, Tài đánh thức các cụ dậy, cho họ dùng bữa ăn nhẹ. Buổi chiều, anh tiếp tục công việc hỗ trợ các cụ đi vệ sinh, thay tã, cho ăn.

Trong thời gian các cụ nghỉ ngơi, Tài ghi lại tình trạng của từng người rồi làm các công việc lặt vặt như: rửa bát, chuẩn bị trà chiều, vệ sinh phòng… cho đến khi kết thúc ngày làm việc vào lúc 17h.

Tài chia sẻ: “Công việc này không diễn ra một cách nhẹ nhàng, yên bình mà đầy thử thách. Hộ lý sẽ không thể tránh khỏi việc tiếp xúc hằng ngày với chất thải, mùi khó chịu.

Tại bệnh viện, viện dưỡng lão, Tài chăm lo ăn, uống, tắm rửa, thay tã và tổ chức các hoạt động giải trí cho các cụ ông, cụ bà

Tại viện dưỡng lão, đa số các cụ đều cao tuổi, lúc nhớ lúc quên, tính tình như trẻ con. Nhiều lúc các cụ không hợp tác mà còn la hét, cào cấu, cắn vào tay tôi.

Tôi phải bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích. Nếu tình hình quá căng thẳng, tôi gọi, nhờ nhân viên khác đến hỗ trợ ổn định tâm lý các cụ”.

Kỷ niệm đáng nhớ

Sau 8 năm gắn bó với nghề, Tài có nhiều kỷ niệm vui, buồn. Trong đó, anh ám ảnh nhất là khoảnh khắc chứng kiến người mình chăm sóc “nhắm mắt xuôi tay”.

Tài vẫn nhớ như in lần đầu tiên trải qua tình huống ấy. Hôm đó, anh nhận thấy một cụ ông mình chăm sóc bỗng ăn ít hơn mọi ngày, dù không có dấu hiệu bệnh tật rõ ràng.

Linh cảm có điều bất thường, Tài kiên nhẫn quan sát và theo dõi suốt nhiều ngày sau đó, nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Cụ vẫn vui vẻ, lạc quan, nói chuyện và sinh hoạt như mọi khi.

Thế rồi, một buổi chiều, sau khi ăn xong, cụ lên giường nằm nghỉ. Ai ngờ đó lại là giấc ngủ cuối cùng. Cụ ra đi lặng lẽ, nhẹ nhàng đến mức không ai kịp nhận ra.

Đến bữa xế, Tài đến đánh thức mới phát hiện. Lần đầu tiếp xúc gần với người quá cố, Tài giật mình, hoảng sợ. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để xử lý tình huống đúng theo những gì mình được đào tạo.

Tài kể: “Trong các trường hợp như vậy, tôi gọi y tá đến để họ xử trí. Tuy nhiên, tôi cũng phải ở lại hỗ trợ họ trong việc vệ sinh, làm đẹp cho người quá cố như: thay quần áo, chải lại tóc, trang điểm đối với cụ bà, cạo râu đối với cụ ông…

Tấn Tài (hàng dưới, thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng nghiệp tại Nhật Bản

"Ban đầu, khi chưa quen, mỗi lần chứng kiến cụ ông hay cụ bà qua đời, tôi buồn lắm, có cảm giác hụt hẫng, trống trải. Nhưng dần dần, tôi học cách chấp nhận, hiểu rằng đó là quy luật tự nhiên của cuộc đời”, Tài chia sẻ.

Dù đối mặt với nhiều áp lực, đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng bao dung, nhưng bù lại, nghề mà Tài đang gắn bó cũng mang lại thu nhập ổn định. Tài kể, mỗi tháng, sau khi trừ thuế và bảo hiểm, anh nhận khoảng 50 triệu đồng.

Chưa lập gia đình, mức thu nhập trên không chỉ giúp Tài có cuộc sống ổn định tại xứ người, mà còn tạo điều kiện để anh có thể thường xuyên về thăm, chăm lo cho bố mẹ ở quê nhà.

“Sau 8 năm làm việc, tôi nhận ra mình đã lựa chọn đúng con đường để theo đuổi. Công việc này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn giúp tôi có cơ hội gắn bó lâu dài với Nhật Bản.

Trong bối cảnh dân số Nhật đang già hóa nhanh chóng, ngành hộ lý luôn có nhu cầu nhân lực rất lớn. Đây sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những lao động nước ngoài muốn làm việc, sinh sống lâu dài tại Nhật Bản”, Tài chia sẻ.

Ảnh: NVCC