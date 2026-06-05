Ngày 5/6, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TPHCM công bố danh sách 12 cơ sở kinh doanh dược bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trong số này, 8 cơ sở bị phạt vì để người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động nhưng không thực hiện ủy quyền đúng quy định, mỗi cơ sở bị phạt 4 triệu đồng.

Các nhà thuốc vi phạm gồm: Phúc Nhân (phường Bình Đông), Quang Vinh (phường Bình Tiên), Lộc An (phường Phú Định), Tây Tân Thanh Anh và Tây Chợ SinCo (phường An Lạc). Ngoài ra, nhà thuốc Y tế Phúc An (phường Bình Thạnh), Tây Ngọc Thảo (phường Gò Vấp) và An Vĩnh Phát (phường Chánh Hưng) cũng bị xác định có hành vi tương tự, kèm theo các vi phạm khác.

Đáng chú ý, một số cơ sở bị xử phạt vì bán thuốc kê đơn khi người mua không xuất trình đơn thuốc. Theo đó, nhà thuốc Tây Ngọc Thảo bị phạt nặng nhất trong nhóm bán lẻ với 36,5 triệu đồng, do cùng lúc vi phạm 3 hành vi: bán thuốc kê đơn không có đơn, không thực hiện biệt trữ thuốc theo quy định và để người phụ trách chuyên môn vắng mặt trong giờ hoạt động.

Nhà thuốc Phước Kim bị phạt 32,5 triệu đồng vì bán thuốc kê đơn không có đơn và không thực hiện cách ly thuốc thuộc diện phải biệt trữ.

Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang bị phạt 30 triệu đồng do bán thuốc và nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở không đúng phạm vi kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Nhà thuốc Đại học tại chung cư Hùng Vương (phường Chợ Lớn) bị phạt 11,5 triệu đồng.

Nhà thuốc Đại học tại chung cư Hùng Vương (phường Chợ Lớn) bị phạt 11,5 triệu đồng do chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn trong thời hạn 3 năm và kinh doanh thuốc ngoài phạm vi được cấp phép. Ngoài nộp phạt, người chịu trách nhiệm chuyên môn của nhà thuốc này còn bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp.

Bên cạnh các vi phạm nêu trên, nhiều cơ sở còn bị phát hiện không thực hiện biện pháp cách ly hoặc biệt trữ đối với thuốc hết hạn, thuốc không đạt chất lượng, thuốc bị thu hồi hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Một số nhà thuốc còn bị xử phạt vì kinh doanh thuốc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, thuốc viện trợ hoặc các loại thuốc không được phép bán theo quy định.

Sở Y tế TPHCM cho biết, các đợt kiểm tra nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dược, bảo đảm chất lượng thuốc và bảo vệ an toàn cho người sử dụng.