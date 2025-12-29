Trong thế giới số, điện thoại thông minh gần như là vật bất ly thân. Cạnh tranh giữa các nhà sản xuất đang khốc liệt hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp. Dù điều này mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, giữa "ma trận" các thiết bị với vô vàn tính năng và mức giá khác nhau, việc chọn ra chiếc máy hoàn hảo không hề dễ dàng.

Đội ngũ biên tập viên của Tech Advisor đã thực hiện các bài kiểm tra chuyên sâu với tất cả các mẫu máy hàng đầu từ Samsung, Google, Apple, Motorola, OnePlus, Xiaomi, Oppo... để tìm ra đâu là chiếc điện thoại tốt nhất về camera, thời lượng pin, phần mềm hay hiệu năng.

Dưới đây là 8 gợi ý hàng đầu về những chiếc điện thoại tốt nhất hiện có trên thị trường theo từng tiêu chí:

1. Google Pixel 10 Pro XL - điện thoại tốt nhất tổng thể

Nếu tài chính không phải vấn đề, Pixel 10 Pro XL chính là chiếc smartphone tốt nhất bạn có thể mua ngay lúc này. Nó kết hợp phần cứng siêu cao cấp với trải nghiệm phần mềm hoàn thiện nhất, đồng thời gần như không có điểm yếu đáng kể.

Thiết kế sành điệu và màn hình 6.8 inch rực rỡ gây ấn tượng ngay lập tức, đi kèm độ bền chuẩn IP68. Về nhiếp ảnh, đây là thiết bị mang lại trải nghiệm "giơ lên là chụp" (point-and-shoot) tốt nhất, với chất lượng video cũng đã tiệm cận sự hoàn hảo. Dù tính năng Zoom 100x Pro Res đôi khi chưa ổn định, các tính năng AI khác lại rất hữu ích.

Đáng chú ý, việc tích hợp sạc không dây Qi2 và hệ sinh thái phụ kiện "Pixelsnap" là bước tiến lớn cho Android. Cùng với sạc nhanh 45W và thời lượng pin tốt, bạn sẽ hiếm khi phải lo lắng về năng lượng. Về phần mềm, Android 16 với giao diện Material 3 Expressive mới cực kỳ mượt mà, cộng với cam kết cập nhật 7 năm từ Google khiến nó trở thành đối thủ không thể đánh bại.

Dành cho ai: Những người muốn sở hữu chiếc điện thoại tốt nhất thị trường, sẵn sàng chi trả mức giá cao và yêu thích hệ điều hành Android.

2. Oppo Find X9 Pro - camera phone xuất sắc nhất

Nếu không thích phần mềm của Pixel, flagship mới nhất của Oppo là lựa chọn tốt thứ hai. Find X9 Pro gần như làm tốt mọi thứ và thiết lập một tiêu chuẩn mới cho nhiếp ảnh di động. Máy cho ra những bức ảnh tĩnh tuyệt đẹp trong mọi tình huống. Đặc biệt, nếu kết hợp với bộ chuyển đổi tele Hasselblad (bán rời), khả năng zoom của máy sẽ vượt xa những gì bạn từng nghĩ điện thoại có thể làm được.

Điểm sáng tiếp theo là viên pin "quái vật" 7500mAh, đạt điểm số cao nhất trong các bài kiểm tra pin của TechAdvisor, dễ dàng trụ vững 2 ngày sử dụng. Đừng lo lắng về con chip MediaTek Dimensity 9500, hiệu năng của nó ngang ngửa với Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất.

Dành cho ai: Bất kỳ ai tìm kiếm camera tốt nhất hoặc thời lượng pin "trâu" nhất trên thị trường.

3. Samsung Galaxy S25 Ultra - trải nghiệm phần mềm tốt nhất

Dù ngoại hình gần như y hệt S24 Ultra, S25 Ultra vẫn là một chiếc smartphone xuất sắc. Samsung đã khắc phục các điểm yếu cũ: sức mạnh xử lý tăng lên, camera cải thiện và đặc biệt là màn hình OLED 6.9 inch 120Hz với lớp phủ chống phản chiếu độc đáo. Các góc máy được bo tròn giúp cầm nắm dễ chịu hơn.

Đây cũng là thiết bị mang lại trải nghiệm phần mềm tốt nhất trên điện thoại Samsung (và có thể là cả Android nói chung) với bộ tính năng AI thực sự hữu ích và hỗ trợ cập nhật 7 năm. Tuy nhiên, việc bút S Pen bị lược bỏ Bluetooth và thân máy nặng nề là những điểm trừ đáng tiếc.

Dành cho ai: Người muốn sở hữu thông số kỹ thuật đỉnh cao và các tính năng độc quyền như bút S Pen.

4. Apple iPhone 17 - iPhone tốt nhất cho đa số

Sự xáo trộn dòng sản phẩm năm 2025 của Apple với sự ra đời của dòng Air và thiết kế lại dòng Pro khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn. Tuy nhiên, chiếc iPhone 17 bản tiêu chuẩn lại là "ngôi sao sáng" về giá trị.

Đây là mẫu máy toàn diện: màn hình đẹp, hiệu năng mượt mà, pin tốt (sạc nhanh hơn nếu dùng đúng củ sạc), camera chụp nhanh xuất sắc và dung lượng lưu trữ khởi điểm gấp đôi so với năm ngoái với cùng mức giá. Dù Apple Intelligence vẫn đi sau đối thủ và nút Camera Control cần hoàn thiện thêm, iPhone 17 vẫn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong nhiều năm tới.

Dành cho ai: Người muốn chiếc iPhone có giá trị sử dụng tốt nhất trong thế hệ hiện tại.

5. OnePlus 15 - hiệu năng tốt nhất

OnePlus 15 là bản nâng cấp táo bạo và thú vị của OnePlus 13. Điểm nhấn là con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mang lại sức mạnh mà chưa điện thoại Android nào sánh kịp. Kết hợp với viên pin silicon-carbon 7300mAh, máy cung cấp năng lượng cho tròn 2 ngày sử dụng.

Công nghệ sạc nhanh 120W (có dây) và 50W (không dây) cùng màn hình OLED 165Hz 6.8 inch khiến trải nghiệm sử dụng cực kỳ "đã". Dù bộ ba camera 50MP rất ấn tượng, chúng vẫn thua kém một chút so với những camera phone tốt nhất.

Dành cho ai: Người muốn một chiếc điện thoại xuất sắc về mọi mặt (trừ camera) với mức giá hợp lý hơn các đối thủ nghìn đô.

6. Xiaomi 15 Ultra - "quái vật" nhiếp ảnh

Nếu nhiếp ảnh là ưu tiên số 1, Xiaomi 15 Ultra là lựa chọn hàng đầu. Bên cạnh bộ ba ống kính 50MP, máy sở hữu ống kính tiềm vọng 200MP với zoom quang 4.3x, cho ra những bức ảnh zoom tốt nhất thị trường. Khi kết hợp với bộ phụ kiện Photography Kit (bán riêng), nó gần như thay thế được máy ảnh DSLR.

Máy vẫn đảm bảo hiệu năng cao cấp, màn hình đẹp và sạc nhanh 90W. Điểm trừ lớn nhất nằm ở giao diện HyperOS 2 chưa thực sự trực quan và các tính năng AI hoạt động chưa hoàn hảo.

Dành cho ai: Những người đam mê nhiếp ảnh và sẵn sàng đầu tư thêm bộ phụ kiện máy ảnh.

7. Samsung Galaxy S25 FE - điện thoại tầm trung tốt nhất

Galaxy S25 FE chắc chắn là chiếc điện thoại tốt nhất dưới mức giá 700 USD. Nó mang lại cảm giác cao cấp của dòng flagship với màn hình 6.7 inch tuyệt đẹp và thiết kế gần như không thể phân biệt với S25+.

Với hiệu năng ổn định, pin tốt, sạc 45W và đặc biệt là cam kết cập nhật 7 năm, S25 FE đáp ứng mọi nhu cầu của đa số người dùng. Trừ khi bạn là game thủ hardcore hoặc cần hệ thống camera phụ xuất sắc, đây là lựa chọn nổi bật nhất phân khúc tầm trung.

Dành cho ai: Bất kỳ ai muốn chiếc điện thoại tốt nhất trong tầm giá, đề cao thiết kế và phần mềm ổn định.

8. Apple iPhone 17 Pro Max - iPhone cao cấp nhất

iPhone 17 Pro Max là chiếc điện thoại tốt nhất mà Apple từng tạo ra. Thiết bị 6.9 inch này là một cỗ máy sức mạnh, kết hợp hiệu năng đỉnh cao, chất lượng hoàn thiện hàng đầu và hệ thống camera đủ sức cạnh tranh với những chiếc Android tốt nhất.

iOS 26 mang lại giao diện tùy biến đẹp mắt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, thiết kế cụm camera mới có thể không hợp mắt mọi người và đây cũng là một trong những chiếc điện thoại nặng nhất thị trường.

Dành cho ai: Những người muốn trải nghiệm iPhone tối thượng và không ngại chi trả mức giá cao nhất.

(Theo TechAdvisor)