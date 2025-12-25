Năm 2025 không chứng kiến những đột phá gây choáng ngợp về phần cứng smartphone, nhưng điều đó không đồng nghĩa thế giới di động giậm chân tại chỗ.

Trái lại, các hãng đã âm thầm tạo ra một bước tiến quan trọng: biến điện thoại trở thành công cụ làm việc thực sự, thay vì chỉ là thiết bị chụp ảnh đẹp hay chơi game mạnh.

Trên thực tế, smartphone từ lâu đã được quảng bá như một trợ lý công việc di động, giúp người dùng xử lý việc cá nhân hay công việc khi xếp hàng, di chuyển hoặc ngồi quán cà phê.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, yếu tố “năng suất” thường bị lép vế trước camera hay hiệu năng đồ họa. Điều này đã thay đổi rõ rệt trong năm 2025, khi các tính năng hỗ trợ làm việc được đặt ở vị trí trung tâm trong thông điệp ra mắt sản phẩm.

Một phần nguyên nhân đến từ phần cứng ngày càng hoàn thiện. Chip xử lý nhanh và tiết kiệm điện hơn giúp điện thoại chuyển đổi giữa các ứng dụng mượt mà, xử lý tác vụ phức tạp hiệu quả.

Pin dung lượng lớn và quản lý năng lượng tốt hơn cũng giúp người dùng yên tâm làm việc suốt ngày dài, không còn phải cân nhắc giữa “làm ngay” hay “để sau vì sợ hết pin”.

iPhone 17 được nâng cấp phần cứng, trong khi các tính năng AI giúp thiết bị phục vụ công việc tốt hơn. Ảnh: Tom's Guide

Xu hướng màn hình lớn cũng góp phần tăng năng suất. Dù không phải ai cũng thích điện thoại to, thực tế cho thấy màn hình rộng giúp quan sát và xử lý công việc thuận tiện hơn.

Chẳng hạn, việc nâng cấp từ màn hình 6.1 inch lên 6.3 inch trên iPhone 17 mang lại trải nghiệm làm việc thoải mái và hiệu quả hơn.

Điểm nhấn lớn nhất của năm 2025 nằm ở phần mềm, đặc biệt là các tính năng AI hướng đến năng suất. Với iOS 26, Apple gây chú ý với giao diện Liquid Glass, nhưng ẩn bên dưới là hàng loạt cải tiến nhỏ mà hữu ích.

Ứng dụng Reminders cho phép đánh dấu công việc khẩn cấp và kích hoạt báo thức khi đến hạn.

Apple Intelligence có thể tự động nhận diện danh sách việc cần làm trong email, ghi chú hay bài viết trên web, rồi gợi ý thành danh sách việc phải làm hoàn chỉnh cho người dùng.

Các bổ sung AI của Apple trong iOS 26 không nhiều, nhưng tập trung đúng trọng tâm. Visual Intelligence giờ có thể làm việc với ảnh chụp màn hình, trích xuất thông tin để tạo sự kiện lịch hay nhắc việc.

Ngay cả những ứng dụng không thuần “năng suất” cũng trở nên hữu ích hơn: Messages có tính năng bình chọn, giúp nhóm chat nhanh chóng thống nhất việc ăn uống hay xem phim; hệ thống lọc cuộc gọi và tin nhắn rác cũng được nâng cấp, tiết kiệm đáng kể thời gian.

Trên Android, các cải tiến về năng suất cũng diễn ra mạnh mẽ. Phiên bản Galaxy AI mới của Samsung hỗ trợ hành động xuyên ứng dụng, cho phép người dùng ra lệnh cho trợ lý Gemini xử lý chuỗi tác vụ liên quan đến nhiều app khác nhau.

Gemini Live còn có thể “nhìn thấy” thế giới xung quanh qua camera, cung cấp thông tin và hướng dẫn theo ngữ cảnh thực tế.

Phiên bản Galaxy AI mới của Samsung hỗ trợ hành động trên các ứng dụng khác nhau. Ảnh: Tom's Guide

Google Pixel 10 với tính năng Magic Cue hứa hẹn tự động hiển thị thông tin liên quan như lịch trình chuyến đi hay hóa đơn đúng thời điểm cần thiết.

Trong khi đó, OnePlus 15 gây ấn tượng với khả năng đa nhiệm, giúp người dùng xử lý nhiều công việc mà không cần rời tay khỏi điện thoại.

Chính sự tập trung vào năng suất này khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu smartphone có bị thay thế bởi kính thông minh? Với những gì diễn ra trong năm 2025, câu trả lời có lẽ là chưa.

Dù kính thông minh có tiềm năng riêng, điện thoại vẫn mang lại cảm giác trực quan, quen thuộc và đáng tin cậy khi nằm gọn trong lòng bàn tay.

Gần hai thập kỷ sau khi trở nên phổ biến, smartphone vẫn còn nhiều dư địa để phát triển và năm 2025 là minh chứng rõ ràng rằng điện thoại vẫn đang ngày càng thông minh hơn để phục vụ công việc hằng ngày.

(Theo Tomsguide)