Ban Đào tạo ĐH Quốc gia TPHCM đưa ra 3 dự thảo quy định thí điểm gồm: Xây dựng và triển khai khối học phần có thể công nhận, chuyển đổi tín chỉ; Công nhận tín chỉ từ bậc THPT theo hình thức MOOC; Đào tạo liên ngành.

Quy định về khối học phần cho phép công nhận kết quả học tập giữa các chương trình trong hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM. Sinh viên có thể chuyển đổi tín chỉ từ học phần hoặc vi học phần đã tích lũy sang chương trình khác theo hình thức toàn phần, một phần hoặc có điều kiện, tùy mức độ tương đương về nội dung và chuẩn đầu ra.

Quy định công nhận tín chỉ từ THPT qua MOOC tạo cơ hội học tập sớm cho học sinh. Học sinh có thể học trước một số học phần đại học trên nền tảng trực tuyến của ĐH Quốc gia TPHCM hoặc do cơ sở đào tạo tổ chức giảng dạy. Kết quả học tập sẽ được xem xét công nhận tín chỉ nếu đạt yêu cầu đánh giá và trúng tuyển vào một trường thành viên.

Với đào tạo liên ngành, các đơn vị thành viên có thể phối hợp xây dựng chương trình tích hợp, tổ chức giảng dạy và đồng cấp bằng. Mô hình này đòi hỏi minh bạch, tích hợp giữa các chuyên ngành và tuân thủ quy trình thống nhất, bao gồm cơ chế học phí và trách nhiệm pháp lý giữa các bên liên kết.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Hiện ĐH Quốc gia TPHCM có 8 trường đại học thành viên gồm: Bách khoa, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Công nghệ thông tin, Kinh tế Luật, Quốc tế, Khoa học Sức khỏe, An giang.

PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM đề nghị Ban Đào tạo sớm hoàn thiện các quy định thí điểm bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục – đào tạo. Ông Vinh nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, thể chế phải đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển. Các quy định ĐH Quốc gia TPHCM khi ban hành cần phát huy sức mạnh hệ thống, đồng thời tạo ra đột phá trong công tác đào tạo.

ĐH Quốc gia TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc Top 100 các đại học hàng đầu châu Á. Để đạt mục tiêu này, đào tạo là nhiệm vụ cốt lõi, gắn với nghiên cứu khoa học – công nghệ. Yêu cầu đổi mới đặt ra sự cần thiết triển khai mô hình đào tạo liên ngành, liên trường – thể hiện tính hệ thống, khác biệt và đột phá. Trong bối cảnh giáo dục đại học thay đổi nhanh chóng, ĐH Quốc gia TPHCM cần sáng tạo, mở rộng phương thức đào tạo và xây dựng khung pháp lý để thí điểm, nhân rộng các mô hình mới.





