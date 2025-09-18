GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, năm 2025, có 16 trường đại học đã xảy ra sai sót về thao tác kỹ thuật, nhập điểm, xác định điểm sàn, xác định tổ hợp dẫn đến ảnh hưởng đến gần 1.000 thí sinh xét tuyển đại học 2025.

Song, đến thời điểm này, tất cả các thí sinh đã xác định nhập học vào nguyện vọng mình đăng ký hoặc nguyện vọng kế tiếp nếu thực sự trúng tuyển. “Tuy vậy, việc này cũng ảnh hưởng đến những trường khác và số thí sinh gặp vấn đề”, ông Thảo nói.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, về bản chất, không phải do phần mềm tự động, mà do thao tác của một số trường khiến việc xét tuyển bị chậm và phải chuyển sang sửa bằng tay. Tuy nhiên, ông Sơn cũng khẳng định việc này không ảnh hưởng đến kết quả đỗ - trượt của thí sinh.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho hay, năm nay, có một điều đáng mừng là điểm chuẩn đầu vào khối ngành sư phạm rất cao, cho thấy khả năng thu hút sự quan tâm của xã hội.

“Đó là một thông tin rất đáng mừng với toàn thể ngành giáo dục và đào tạo, cho thấy một xu hướng phát triển, một sinh khí, sinh lực ngày càng tốt đối với ngành của chúng ta”, ông Sơn nói.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Xuân Ngọc.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2025 trên hệ thống là 773.167 em (tăng 95.181 so với năm 2024) trên tổng số đăng ký xét tuyển là 849.544.

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 2/9, số thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 là 625.477, tăng mạnh so với năm ngoái. Tuy nhiên, như vậy vẫn có tới 147.690 thí sinh dù trúng tuyển nhưng không nhập học, chiếm 19,1%.

Năm 2025 có 17 phương thức xét tuyển; không còn xét tuyển sớm; số lượng phương thức xét tuyển, nguyện vọng đăng ký và số thí sinh trúng tuyển đều tăng.

“Chúng tôi cũng thống kê có một tỷ lệ thí sinh đăng ký nguyện vọng không xác định, đăng ký rất nhiều nguyện vọng”, GS Nguyễn Tiến Thảo nói.

Số cơ sở đào tạo tuyển được dưới 30% chỉ tiêu chỉ chiếm 6,5% (năm 2024 là 16,4%).

GS Thảo cho hay, năm 2025 với 17 phương thức xét tuyển vẫn là một con số nhiều và điều này cũng cần xem xét. Trong đó, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%; số xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%; còn lại là các phương thức khác, chiếm 18,5%.

“Đã đến lúc chúng ta cần cùng nhìn lại rằng có nên duy trì xét tuyển học bạ THPT trong thời gian tới nữa hay không?”, GS Thảo nói.

Vấn đề khác theo ông Thảo là trong 849.544 thí sinh đăng ký, tổng cộng có 7,6 triệu nguyện vọng xét tuyển là vô cùng lớn. “Công nghệ thông tin vẫn có thể xử lý được, nhưng vấn đề là chúng ta sẽ gây nên lãng phí nếu thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng không xác định”, ông Thảo nói.

Ông Thảo cũng cho hay, điểm khởi sắc là năm nay các ngành sư phạm và các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược thu hút mạnh thí sinh giỏi, nhất là ở các đại học hàng đầu.

“Trong khi trung bình điểm chuẩn năm 2025 thấp hơn khoảng 3 điểm so với năm 2024, điểm chuẩn của các ngành, các trường có sự phân hóa mạnh. Tín hiệu đáng mừng là kết quả tuyển sinh các ngành sư phạm và các ngành STEM được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, trong lượt 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên có 50 ngành sư phạm và 17 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa...)”, ông Thảo thông tin.