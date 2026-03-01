8 trường thành viên sẽ xét tuyển tổng hợp

Các trường thành viên gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Kinh tế – Luật, Trường ĐH Khoa học Sức khoẻ, Trường ĐH An Giang.

ĐH Quốc gia TPHCM triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp tuyển sinh trình độ đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Đây là phương thức xét tuyển thống nhất trong toàn hệ thống, cho phép thí sinh sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức, kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ) và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển.

Theo phương hướng xét tuyển của ĐH Quốc gia TPHCM các đơn vị tự chủ trong xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xác định các trọng số, hệ số quy đổi cho các tiêu chí xét tuyển, triển khai phù hợp với ngành/nghề đào tạo và đảm bảo quy định, chịu trách nhiệm giải trình với xã hội, đồng thời tạo điều kiện công bằng, thuận lợi cho thí sinh.

Xét tuyển tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau.

Công thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 được ĐH Quốc gia TPHCM tính như sau:

Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi Đánh giá năng lực + w₃ × điểm học bạ + điểm cộng/điểm thưởng (nếu có).

Trong đó: w₁, w₂, w₃ là các hệ số của từng tiêu chí.

Các hệ số này đều lớn hơn 0, nghĩa là cả ba yếu tố (thi THPT, ĐGNL và học bạ) đều có vai trò trong tính điểm xét tuyển. Tùy từng trường đại học thành viên, các hệ số w₁, w₂, w₃ có thể khác nhau được xác định dựa trên tỷ lệ nhập học theo các phương thức trong 03 năm gần nhất hoặc hồi quy điểm trung bình học tập với các tiêu chí xét tuyển (sinh viên nhập học các năm trước).

Thang điểm xét tuyển được quy đổi về 100 điểm.

Thí sinh có thể được cộng thêm điểm ưu tiên hoặc điểm thưởng theo quy định, nhưng tổng điểm cộng thêm không vượt quá 10% thang điểm, tức tối đa 10 điểm.

Học sinh 149 trường phổ thông được cộng ưu tiên 5 điểm

Với thí sinh từ 149 trường THPT thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM sẽ được xem xét cộng điểm khi đăng ký vào các trường thành viên; Mức điểm cộng, điểm thưởng tối đa là 5 điểm trên thang điểm 100. Mức điểm cụ thể do từng trường đại học thành viên quy định, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh và tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT cũng như của ĐH Quốc gia TPHCM.

Trong giai đoạn 2026-2028, điểm cộng, điểm thưởng áp dụng đối với thí sinh thuộc 149 trường THPT nếu đáp ứng đồng thời hai điều kiện: Học tối thiểu 2 năm tại trường và có học lực trung bình cả 3 năm THPT đạt từ loại Tốt trở lên. Từ năm 2029, chính sách này sẽ chỉ còn áp dụng đối với thí sinh học tại các trường THPT chuyên.

Phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 được xác định là định hướng chung của ĐH Quốc gia TPHCM, nhằm bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống. Trên cơ sở đó, các trường thành viên được trao quyền chủ động trong triển khai, điều chỉnh và áp dụng phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

Sau đây là 149 trường được cộng điểm ưu tiên: