Ngày 28/9, ông Trần Ngọc Tài - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được tung tích ông Ngô Minh T. (62 tuổi, trú xã Thạnh Bình).

Trước đó, sáng 25/9, ông T. cùng ông Phạm H. vào rừng thôn 5 (xã Thạnh Bình) tìm tổ ong. Hai người tách nhau ra rồi hẹn gặp tại một điểm nhưng ông T. không đến. Trưa cùng ngày, ông H. quay về báo tin cho gia đình và nhờ người dân tìm kiếm.

Ngày 27/9, xã Thạnh Bình huy động hơn 60 người gồm công an, dân quân, ban chỉ huy quân sự và người dân địa phương vào rừng tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Trong sáng nay (28/9), lực lượng chức năng tiếp tục tập kết tại UBND xã để triển khai, song mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao nên phải tạm dừng. Chính quyền cho biết sẽ nối lại tìm kiếm khi thời tiết thuận lợi và đã báo cáo Ban chỉ huy phòng thủ khu vực để hỗ trợ.

Hơn 60 người đội mưa bão, vào rừng tìm kiếm tung tích của ông T. Ảnh: N.X

Cũng trong ngày 28/9, ông Hồ Công Điểm - Chủ tịch UBND xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) xác nhận lực lượng địa phương đang tìm kiếm anh Lường Vân K. (27 tuổi, trú thôn 3) bị mất tích.

Trước đó, chiều 27/9, trong lúc đi làm về, anh K. cùng 3 người khác bơi qua sông Nước Mỹ. Khi ra giữa dòng, anh K. bị nước lũ cuốn mất tích.

Nhận tin báo, xã Khâm Đức đã huy động gần 20 người tham gia tìm kiếm. Do mưa lớn, nước sông chảy xiết, công tác tạm ngưng trong đêm. Sáng 28/9, lực lượng tiếp tục triển khai nhưng đến 10h30 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: N.X

Liên quan đến công tác phòng, chống bão số 10, sáng 28/9, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, 10 tàu cá đánh bắt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão số 10. Đến nay, Đà Nẵng còn 74 tàu cá với 2.954 lao động đang hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng không có tàu nào ở trong vùng nguy hiểm trên biển.

Ngoài ra, trước khi bão số 10 ảnh hưởng, có 112 người dân đi thăm rẫy chưa trở về, gồm 9 người ở xã Phước Chánh và 103 người xã ở Phước Năng. Hiện, chính quyền và gia đình đang liên lạc để nắm tình hình.