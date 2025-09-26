Chiều 26/9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã chủ trì cuộc họp khẩn về công tác ứng phó bão số 10 (bão Bualoi), kết nối trực tuyến đến tất cả xã, phường và đặc khu.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, từ 19h ngày 25/9 đến nay, nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó xã Tam Mỹ 83,6mm, Bà Nà 76,6mm, Tiên Phước 74mm, Hiệp Đức 69,4mm… Các khu vực khác có mưa vừa đến nhỏ, mực nước trên các sông vẫn ở mức thấp, dưới báo động I.

Đà Nẵng họp khẩn ứng phó với bão số 10.

Đến 9h ngày 26/9, toàn TP Đà Nẵng có 497 tàu cá với 5.098 lao động đang hoạt động trên biển. Bộ đội Biên phòng TP đã liên lạc được với tất cả các chủ phương tiện và tiếp tục kêu gọi tàu thuyền nhanh chóng tìm nơi trú tránh an toàn.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cho biết vẫn còn 8 xã, phường chưa phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro, gồm: An Hải, Liên Chiểu, Tam Anh, Thạnh Mỹ, Nam Giang, Sông Vàng, Hùng Sơn và Tân Hiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng yêu cầu các địa phương này phải ký ban hành phương án chậm nhất trước 11h ngày 27/9 và gửi về Sở NN&MT.

Ông nhấn mạnh: “Xã nào không ký ban hành thì phải chịu trách nhiệm trước UBND TP. Nếu để xảy ra thiệt hại, người đứng đầu từ bí thư, chủ tịch đến phó chủ tịch xã phụ trách phòng chống lụt bão sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp.

Ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh, công tác phòng chống bão số 10 tuyệt đối không được chủ quan, bởi bão vẫn có khả năng đổi hướng di chuyển. Ngay cả khi đi đúng hướng như dự báo, bão vẫn sẽ ảnh hưởng đến Đà Nẵng, ít nhất gây gió mạnh ở biển và ven biển, kèm theo mưa lớn trên địa bàn TP. Do đó, các ngành, địa phương phải triển khai quyết liệt phương án đã ký và thường xuyên thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Đối với tàu thuyền, bộ đội biên phòng được giao nhiệm vụ theo dõi, liên lạc đảm bảo không có phương tiện nào nằm trong vùng nguy hiểm; nghiêm cấm neo đậu ở khu vực không an toàn. Các cơ quan, đơn vị, trường học phải khẩn trương chằng chống công trình, tài sản. Trường hợp lơ là, để xảy ra thiệt hại thì cơ quan, đơn vị đó sẽ bị kiểm điểm và phải chịu trách nhiệm khắc phục.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các xã, phường bố trí lực lượng trực gác, cắm biển cảnh báo tại những tuyến đường ngập lụt hoặc có nguy cơ sạt lở, tuyệt đối không để người dân và học sinh băng qua khu vực nguy hiểm.

Độc giả có thể cập nhật tình hình cơn bão số 10 tại đây.