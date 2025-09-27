Sơ tán người dân trước cơn bão lớn

Ngày 27/9, ông Briu Quân – Chủ tịch UBND xã A Vương (TP Đà Nẵng) – cho biết, chính quyền đã phân công cán bộ xuống 16 thôn kiểm tra, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa và khẩn trương thu hoạch diện tích lúa còn lại.

Đặc biệt, tại thôn Aur, nằm sâu trong rừng giáp ranh Thừa Thiên – Huế, xã yêu cầu tuyệt đối cấm người dân vào rừng và ra sông, suối trong thời gian bão. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, gia cố trường học, nhà Gươl và 23 hộ dân với gần 200 nhân khẩu.

Lực lượng tại xã A Vương đến các thôn hỗ trợ người dân phòng chống bão số 10. Ảnh: N.X

Công an xã A Vương cũng trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống lũ quét, sạt lở đất, đồng thời hướng dẫn cách di chuyển người, gia súc và gia cầm đến nơi an toàn.

“Hiện trên địa bàn xã A Vương đang có mưa lớn, với lượng mưa khoảng 7,2 – 7,5mm”, ông Briu Quân cho biết.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó bão số 10. Ảnh: N.X

Còn tại xã Bến Hiên, lực lượng dân quân và quân sự xã đã kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, đồng thời thông báo kịp thời để người dân chủ động phòng tránh.

Tại xã biên giới La Dêê, chính quyền bố trí lực lượng trực bão 24/24, cảnh báo người dân tránh di chuyển trên các tuyến đường nguy hiểm và luôn sẵn sàng triển khai phương án sơ tán khi xảy ra tình huống xấu.

Xã La Dêê đặt biển cảnh báo người dân không đi qua các tuyến đường, khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: N.X

Hạ mực nước hồ thuỷ điện trước khi bão đổ bộ

Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các nhà máy thủy điện lớn trên lưu vực, gồm Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương và Sông Tranh 2, hạ dần mực nước hồ xuống mức an toàn trước khi bão đổ bộ.

Việc điều tiết được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, tránh xả lũ đột ngột, đồng thời thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du. Các đơn vị quản lý hồ chứa cũng được yêu cầu cập nhật liên tục số liệu mưa, dự báo lũ để phục vụ công tác chỉ đạo và phối hợp với địa phương triển khai phương án sơ tán dân khi cần thiết.

Hối hả đưa tàu thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa

TP Đà Nẵng hiện đang có mưa lớn. Dự báo từ hôm nay đến hết ngày 28/9, các xã, phường trong thành phố sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100 – 250mm, có nơi trên 350mm.

Trên các sông thuộc thành phố, khả năng xuất hiện một đợt lũ; biên độ lũ lên ở thượng lưu 3 – 6m, hạ lưu 0,5 – 1,5m. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động 1 – 2; sông Thu Bồn ở mức báo động 1 đến trên báo động 1; sông Tam Kỳ ở mức báo động 1.

Ngày 27/9, UBND TP Đà Nẵng đã ra công điện khẩn, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp phòng chống, ứng phó bão số 10 (Bualoi). Người dân hối hả đưa tàu thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa và gia cố công trình.

Dọc đường ven biển Hoàng Sa và khu vực chân bán đảo Sơn Trà, ngư dân cấp tập thuê xe cẩu tàu thuyền, đưa thuyền thúng lên vỉa hè để tránh sóng đánh, hư hại hoặc trôi dạt. Tại bãi biển trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, các hàng quán kinh doanh cũng gấp rút di dời tài sản nhằm hạn chế thiệt hại do sóng lớn.

Một số hình ảnh người dân Đà Nẵng khẩn trương chống bão số 10:

Tại khu vực biển Thọ Quang (Đà Nẵng), nhiều ngư dân đã thuê xe cẩu đưa thuyền về nơi tránh trú.

Có nhiều kinh nghiệm chống chọi với mưa bão nên ngư dân Đà Nẵng luôn chọn cách an toàn nhất là thuê xe cẩu để chở thuyền thúng lên bờ.

Theo các ngư dân, giá xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ sẽ tùy vào thuyền lớn nhỏ, từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng/lượt cẩu.

Ngư dân đưa thuyền đến chân cầu cảng đợi xe cẩu lên bờ.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) vận động và hỗ trợ ngư dân đưa tàu lên bờ.

Tàu thuyền được đưa về nằm dọc vỉa hè tuyến đường Hoàng Sa.

Ngư cụ được ngư dân di chuyển lên vị trí an toàn để tránh bị sóng đánh gây hư hỏng.

Các hàng quán kinh doanh dọc bờ biển di chuyển tài sản lên bờ.

Các khách sạn ven biển Đà Nẵng cũng đang tất bật chèn, chống bão số 10.

Thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng III Hải quân sẵn sàng hỗ trợ lực lượng khi cần thiết; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cùng các đoàn thể vận động người dân chấp hành phương án sơ tán, ứng phó thiên tai.