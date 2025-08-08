Công bố sáng 8/8 tại Hà Nội, LPBank tiếp tục giữ vai trò là nhà tài trợ chính của V-League. Thoả thuận hợp tác khẳng định sự hợp tác lâu dài giữa VPF, FPT và đối tác tài trợ, nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng cho giải bóng đá cấp CLB cao nhất của Việt Nam. Bằng chứng là bộ nhận diện thương hiệu mới của LPBank V-League được ra mắt.

V-League 2025/26 hứa hẹn mang đến hình ảnh đẹp, vươn tầm

Mùa V-League 2025/26 khởi tranh từ 15/8 và dự kiến hạ màn vào 20/6/2026. Sau khi đôn PVF CAND lên thế chỗ Quảng Nam, V-League vẫn có 14 đội tranh tài ở 26 vòng với 182 trận. Tổng giá trị giải thưởng của 3 đội dẫn đầu là 9,5 tỷ đồng, trong đó nhà vô địch ngoài cúp, HCV còn nhận 5 tỷ đồng; Á quân và đội HCĐ nhận lần lượt 3 và 1,5 tỷ đồng.

Theo BTC giải, điểm cộng của mùa giải là việc có rất nhiều trận derby. Ngoài ra, tính cạnh tranh cũng cao hơn do có đến 2 suất xuống hạng trực tiếp.

Thép xanh Nam Định có lập được hat-trick vô địch V-League?

Tương tự 4 mùa giải trước, toàn bộ các trận đấu của V-League 2025/26 do FPT Play giữ bản quyền, hợp tác sản xuất và phát sóng. Nhiều công nghệ mới được áp dụng trong mùa bóng này, nhằm tăng chất lượng hình ảnh giải đấu, phục vụ CĐV một cách hoàn hảo nhất.

Theo BTC giải, hiện VPF đã bổ sung thêm 1 xe VAR, nâng số lượng thành 5 xe VAR đạt chuẩn, hướng tới hoàn tất mục tiêu "phủ sóng" công nghệ VAR tại V-League.