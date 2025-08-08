"Mừng" vì chất lượng và sự đa dạng

Sau 1 thời gian không quá sôi động, mùa giải 2025/26 với những quy định mới, làn sóng cầu thủ Việt kiều về V-League thi đấu đang trở nên rầm rộ cũng như nhiều sự kỳ vọng hơn bao giờ hết.

Hàng chục cầu thủ Việt kiều mới (bên cạnh những nhóm cũ từng khoác áo 7 CLB ở mùa giải trước) đã chọn V-League là điểm thử sức mới trong sự nghiệp và đáng chú ý nhất với 2 cái tên Chung Nguyen Do, Brandon Ly.

Chung Nguyen Do là một trong số những cầu thủ Việt kiều mới trở về đang được kỳ vọng lớn

Sự góp mặt của các cầu thủ có dòng máu Việt Nam ở V-League mang đến những giá trị chuyên môn rất rõ rệt cho các CLB khi được đào tạo ở môi trường bóng đá đỉnh cao, tư duy chiến thuật hay nền tảng thể lực tốt hơn.

Đơn cử, ngoài Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm hay Patrick Lê Giang, Cao Quang Vinh đã thành danh, mùa giải 2024/25 người hâm mộ Việt Nam cũng chứng kiến những Adou Minh hay Kevin Phạm Ba thể hiện xuất sắc ra sao trong màu áo Hà Tĩnh, Nam Định.

Sự xuất hiện của các cầu thủ Việt kiều bên cạnh việc giúp các CLB mạnh hơn cũng còn hỗ trợ quảng bá hình ảnh V-League và cao hơn nữa có thể khoác áo tuyển Việt Nam khi đủ điều kiện.

Lo cũng... lắm

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, những nỗi lo cũng không hề nhỏ. Việc hòa nhập của các cầu thủ Việt kiều vào môi trường V-League không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Rào cản đầu tiên chính là sự khác biệt về văn hóa và lối sống, các cầu thủ Việt kiều phải đối mặt với những vấn đề như ngôn ngữ, phong tục tập quán hay cả những áp lực từ truyền thông và người hâm mộ.

Nhưng để thành danh, đóng góp cho bóng đá Việt Nam như Nguyễn Filip là không đơn giản

Yếu tố thời tiết cũng là một thách thức lớn nhiều cầu thủ Việt kiều từng gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện khí hậu Việt Nam dẫn đến phong độ không ổn định.

Hơn nữa, sự khác biệt trong lối chơi, chiến thuật của V-League cũng là một trở ngại. Không hiếm cầu thủ Việt kiều được đào tạo để chơi bóng đá hiện đại, tốc độ cao, nhưng khi về V-League, có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi nên dần biến mất.

Ngoài ra, việc "săn đón" cầu thủ Việt kiều đôi khi có thể trở thành một phong trào mà thiếu đi sự đánh giá kỹ lưỡng về trình độ thực tế, thậm chí ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của các cầu thủ trẻ trong nước.

Tóm lại, việc cầu thủ Việt kiều đổ bộ V-League là tín hiệu tích cực, nhưng cần được kiểm soát và hỗ trợ bài bản để biến "niềm vui" thành "lợi ích thật". Nếu làm tốt, đây có thể trở thành bàn đạp đưa V-League, tuyển Việt Nam lên một tầm cao mới. Ngược lại, rất có thể sẽ chỉ là những làn sóng thoáng qua rồi lặng lẽ biến mất.