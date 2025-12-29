Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức chiều 29/12, ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, đã thông tin về tiến độ cấp phép nhập khẩu vàng và Đề án thành lập sàn giao dịch vàng tập trung tại Việt Nam.

Theo ông Tuấn, trong năm qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232, có hiệu lực từ tháng 10/2025, nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng. Trong đó có quy định thời hạn 15/12 hàng năm, NHNN sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện.

“Thời gian qua, NHNN đã nhận được 9 hồ sơ của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Phần lớn các đơn vị có giấy phép sản xuất vàng miếng cũng sẽ được NHNN cấp giấy phép nhập khẩu vàng”, ông nói.

Cơ quan này đang phối hợp với các bộ, ngành để có ý kiến chung trong việc xem xét cấp phép cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại, đảm bảo việc cấp phép đúng quy định.

Ông Tuấn khẳng định, khi doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được cấp phép sản xuất vàng miếng đủ điều kiện sẽ được cấp phép nhập khẩu vàng.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chủ trì buổi họp báo.

Về việc nghiên cứu, thành lập sàn/sở giao dịch vàng tại Việt Nam, NHNN đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu và đã có báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ. “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, NHNN đang xin ý kiến bằng văn bản các bộ, ngành liên quan trước khi trình”, ông Tuấn cho hay.

Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, đánh dấu bước chuyển lớn trong quản lý vàng. Trong đó, Nhà nước không còn độc quyền sản xuất vàng miếng, thay vào đó là cơ chế cấp phép cho doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện.

Theo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 232 của NHNN, chậm nhất là ngày 15/11 hàng năm, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đã được cấp phép gửi hồ sơ về nhu cầu hạn mức xuất, nhập vàng đến NHNN.

Trước ngày 15/12 hàng năm, cơ quan này sẽ cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Theo NHNN, sàn giao dịch vàng không chỉ giúp hạn chế tình trạng giao dịch “ngoài luồng”, mà còn cung cấp dữ liệu minh bạch phục vụ công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách. Khi được kết nối và xử lý kịp thời, dữ liệu từ sàn sẽ trở thành kênh thông tin bổ sung quan trọng cho cơ quan quản lý.

Trước đó, NHNN cho biết việc thí điểm triển khai sàn giao dịch vàng tại Việt Nam sẽ qua 3 giai đoạn, với lộ trình được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế và kết quả triển khai.

Cụ thể, giai đoạn 1 giao dịch vàng nguyên liệu nhập khẩu. Giai đoạn 2 giao dịch vàng nguyên liệu nhập khẩu và vàng miếng. Giai đoạn 3 mở rộng sang vàng nguyên liệu nhập khẩu, vàng miếng, các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ vàng và công cụ phái sinh vàng.

Trong thời gian thí điểm, sàn giao dịch vàng Việt Nam chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa.