Theo truyền thông Trung Quốc, một vụ tranh chấp dịch vụ ăn uống gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại quận Cửu Long Pha, thành phố Trùng Khánh. Bữa ăn trị giá 1.262 NDT (khoảng 4,7 triệu đồng) có sự tham gia của 10 người. Tuy nhiên, 9 người đã âm thầm rời đi, để lại một người đàn ông ngồi “chịu trận” và cuối cùng bị nhà hàng khởi kiện ra tòa.

Sự việc xảy ra vào ngày 04/12. Hai thực khách đã đặt trước chỗ tại một nhà hàng cho bữa tụ tập của 10 người. Nhóm này bắt đầu ăn uống từ khoảng 17h và kéo dài đến 23h40 cùng ngày. Rượu bia được sử dụng khá nhiều, không khí trò chuyện được cho là rất sôi nổi.

Tuy nhiên, khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa, điều bất thường đã xảy ra. Chín người trong nhóm lần lượt lấy lý do “ra ngoài hít thở”, “đi thanh toán” rồi lặng lẽ rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại 1 người đàn ông họ Trương ngồi lại trong nhà hàng.

Khoảnh khắc nhóm người ăn trong nhà hàng trước khi 9 người lặng lẽ rời đi. Ảnh: 163

Khi nhân viên yêu cầu thanh toán, ông Trương tỏ ra hoảng hốt và cho biết bữa ăn do một người khác, tên Trương Mỗ Ngân, đứng ra tổ chức. Vì vậy ông cho rằng mình không có nghĩa vụ trả tiền. “Tôi không đủ khả năng gánh hơn một nghìn tệ”, ông Trương nói.

Do hai bên không đạt được thỏa thuận, nhà hàng buộc phải báo công an. Cảnh sát đã liên hệ với người tổ chức bữa tiệc. Người này ban đầu nói chưa có tiền, cần xoay xở, sau đó thì tắt máy và hoàn toàn mất liên lạc.

Trước tình thế bế tắc, công an đứng ra hòa giải. Cuối cùng, ông Trương viết bản cam kết sẽ thanh toán đầy đủ 1.262 NDT trước 18h ngày 5/12, đồng thời để lại chứng minh nhân dân làm tin và ghi rõ: “Nếu không thanh toán đúng hạn, tôi tự nguyện chịu mọi trách nhiệm pháp lý”.

Tuy nhiên, đến thời điểm đã hẹn, khi nhà hàng liên hệ, ông Trương lại từ chối thanh toán. Người đàn ông này cho rằng mình bị ép trả tiền thay cho người khác và tuyên bố “không sợ kiện tụng”.

Không còn cách nào khác, ngày 11/12, nhà hàng đã nộp đơn khởi kiện ông Trương lên Tòa án Nhân dân quận Cửu Long Pha với lý do tranh chấp dịch vụ ăn uống, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền.

Tính đến ngày 13/12, tòa án đã chính thức thụ lý vụ án nhưng chưa ấn định ngày xét xử. Đến nay, ông Trương vẫn chưa trả bất kỳ khoản tiền nào và cũng không quay lại lấy giấy tờ tùy thân đã để lại.

Theo các chuyên gia pháp lý Trung Quốc, bản cam kết do ông Trương tự nguyện viết trước mặt công an có giá trị pháp lý và được xem là hợp đồng dân sự, buộc ông phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Ngoài ra, 10 người cùng ăn uống được coi là tiêu dùng chung, vì vậy nhà hàng có quyền yêu cầu người còn lại tại hiện trường thanh toán toàn bộ chi phí. Sau khi trả tiền, ông Trương có thể khởi kiện hoặc yêu cầu 9 người còn lại hoàn trả phần chia đều, mỗi người khoảng 126 NDT (gần 470.000 đồng).

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng ông Trương là người “đen đủi” nhất, bị bạn bè bỏ rơi. Tuy nhiên, không ít người nhận định, đã ký cam kết thì phải chịu trách nhiệm, chữ tín không thể xem nhẹ.

Cũng có ý kiến mỉa mai: “10 người chia đều, mỗi người chỉ chưa đến 500.000 đồng, vậy mà cũng phải bỏ trốn. Bỏ ra chút tiền để nhìn rõ bản chất một nhóm người, có lẽ cũng đáng”.

Hiện vụ án vẫn đang chờ ngày xét xử. Câu hỏi đặt ra, ai sẽ là người cuối cùng phải trả hơn 4,7 triệu đồng cho bữa ăn này? Và 9 người đã lặng lẽ rời đi trong đêm liệu có hoàn toàn vô can?