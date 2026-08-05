Ngày 5/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can để điều tra các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn khóm Tây Huề 1, phường Long Xuyên.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai nhóm người cùng họ hàng. Tại Tỉnh lộ 943, đoạn qua khóm Tây Huề 1, nhóm của Nguyễn Quốc Toản (SN 1982) có 7 người, xảy ra cự cãi với nhóm của Nguyễn Thế Hùng (SN 1973) có 6 người.

Chỉ trong ít phút, cuộc cãi vã leo thang thành hỗn chiến. Hai bên dùng gạch, đá và côn kim loại tấn công nhau ngay giữa đường.

Hậu quả, Nguyễn Minh Triết (SN 2003) bị trọng thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể 6%.

Vụ ẩu đả khiến giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 943 bị ùn tắc trong thời gian ngắn, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Quốc Toản về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngoài ra, 8 bị can gồm Lê Nhật Minh (SN 1992), Nguyễn Minh Triết (SN 2003), Thái Dũng Khang (SN 2000), Võ Huy Phương (SN 1985), Nguyễn Thị Liên (SN 1977), Bùi Thị Kim Liên (SN 1980), Võ Chí Thông (SN 2002) và Võ Thị Mai (SN 1973) bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Riêng Lê Nhật Minh đã bỏ trốn, CQĐT đang tiếp tục truy tìm để xử lý theo quy định.