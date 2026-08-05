Đây là kết quả từ việc triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng của Công an TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND TPHCM.

Đăng hàng nghìn video nhạc vi phạm bản quyền để thu lợi

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do, quản lý kênh YouTube "Phương Diễm Huyền" (hợp tác với Công ty BH Media). Kênh này đăng tải hàng nghìn video ca nhạc bolero và trữ tình, có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (nghệ danh Phương Diễm Huyền). Ảnh: CACC

Trong thời gian dài, Hiền đã đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc khi chưa được sự cho phép của các tác giả và không trả tiền bản quyền. Nhiều video trong số này đạt hàng triệu lượt xem. Hành vi của bị can gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các tác giả, đồng thời thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng YouTube.

Tương tự, bị can Nguyễn Thành Hiệp là Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam, đã vận hành kênh YouTube "liveshowunicorn2988" (hợp tác với BH Media) sở hữu gần 1.000 video và thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

Từ năm 2021 - 2026, Hiệp đã sử dụng và đăng tải trái phép hơn 200 video chứa các tác phẩm âm nhạc thuộc quyền quản lý của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hiệp gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền và giúp đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan công an phát cảnh báo

Công an TPHCM khẳng định việc khởi tố 2 vụ án với 2 bị can trên thể hiện tinh thần xử lý kiên quyết, "không có vùng cấm" đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ hàng hóa truyền thống đến các vi phạm trên môi trường số.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đưa ra khuyến cáo, giấy phép tổ chức biểu diễn không đồng nghĩa với việc các tổ chức, cá nhân được quyền tự do ghi âm, ghi hình và đăng tải tác phẩm lên mạng.

Bị can Nguyễn Thành Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam). Ảnh: CACC

Quyền biểu diễn, quyền sao chép và quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng là các quyền tài sản độc lập. Việc khai thác từng quyền bắt buộc phải có sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền.

Trước việc các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok trở thành không gian kinh doanh có doanh thu lớn, cơ quan chức năng yêu cầu các doanh nghiệp truyền thông, đơn vị sản xuất nội dung và quản lý kênh phải rà soát nguồn gốc tác phẩm, ký hợp đồng bản quyền và thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi đăng tải.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đề nghị các tổ chức, cá nhân đang có hành vi vi phạm bản quyền trên không gian mạng khẩn trương chấm dứt sai phạm, chủ động kê khai, khắc phục hậu quả để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.