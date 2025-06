Tối 8/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục để chuyển cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, sau khi bắt giữ 9 "tàu ma" hút cát trái phép trên sông Tiền.

Theo đó, vào đêm 6/6 đến rạng sáng 7/6, Thủy đoàn II phối hợp với Phòng 8 (Cục CSGT), Công an tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, đồng loạt bắt giữ 9 tàu khai thác cát trái phép cùng 13 đối tượng liên quan.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy tạm giữ các phương tiện hút cát trái phép. Ảnh: CACC

Tại tuyến sông Tiền (xã Tân Thạnh, Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang), tổ công tác tạm giữ 6 phương tiện, trong đó có 3 tàu gắn thiết bị bơm hút cát và 3 sà lan.

Cùng thời điểm, tại tuyến sông Tiền (xã Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre), tổ công tác bắt giữ 3 phương tiện gồm: 2 tàu gắn thiết bị bơm hút cát, 1 tàu chở cát.

Cảnh sát đường thủy kiểm đếm số cát được hút trái phép trên tàu. Ảnh: CACC

Đại tá Trần Nhật Long- Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II cho biết, tổng số cát có trên các phương tiện ước tính khoảng 370m3, các đối tượng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến phương tiện, thiết bị và hoạt động khai thác khoáng sản và thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, phương tiện cho Công an xã Tân Thạnh (Công an tỉnh Tiền Giang) và Công an xã Bình Thới (Công an tỉnh Bến Tre) tiếp tục điều tra làm rõ.