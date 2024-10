Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Cục CSGT (Bộ Công an), Công an huyện Phúc Thọ mật phục, bắt giữ 2 tàu 'cát tặc' trên sông Hồng (địa phận huyện Phúc Thọ, Hà Nội).