Thành phố Zentsuji thuộc tỉnh Kagawa là nơi sản xuất dưa hấu vuông nổi tiếng vừa độc đáo vừa có giá trị cao của Nhật Bản.

Những quả dưa hấu vuông được xếp hàng chờ vận chuyển tại Zentsuji, tỉnh Kagawa. Ảnh: Kyodo

Năm nay, những quả dưa hấu vuông được đưa ra thị trường từ cuối tháng 6. Các nhà trồng dưa dự kiến sẽ cung cấp khoảng 400 quả, với giá bán khoảng 10.000 yên/quả (hơn 1,5 triệu đồng).

Ông Toshiyuki Yamashita (78 tuổi) một người trồng dưa, chia sẻ: "Vụ mùa năm nay đã cho kết quả rất tốt. Tôi hy vọng khi nhìn thấy những quả dưa hấu này, mọi người sẽ cảm nhận được rằng mùa hè đã thực sự đến".

Khác với những loại dưa hấu thông thường, dưa hấu vuông Zentsuji ít ngọt, không phù hợp để thưởng thức như một loại trái cây thông thường. Tuy nhiên, hình dáng lập phương độc đáo đã giúp nó trở thành một món đồ trang trí được nhiều người săn đón, theo Japantoday.

Dưa hấu thường được thu hoạch khi còn xanh, giữ được độ tươi khoảng 6 tháng.

Ý tưởng tạo ra những quả dưa hấu vuông bắt nguồn từ những năm 1970 tại vùng Shikoku, Nhật Bản. Những người nông dân địa phương thấy rằng quả dưa hấu tròn khó xếp chồng lên nhau, dễ lăn, chiếm nhiều diện tích khi cất giữ trong kho, cửa hàng hay tủ lạnh.

Từ thực tế này, họ đã nghĩ ra ý tưởng độc đáo, biến quả dưa hấu thành hình dạng vuông.

Cách tạo ra dưa hấu vuông thực ra khá đơn giản. Khi quả dưa còn nhỏ, ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển, người trồng đặt nó vào một chiếc khuôn cứng, thường được làm bằng kính hoặc nhựa Acrylic.

Khi quả lớn dần, do bị giới hạn không gian xung quanh, nó sẽ phát triển theo hình dạng của chiếc khuôn. Quá trình này không liên quan đến biến đổi gen hay sử dụng hóa chất, mà chỉ dựa trên nguyên lý tự nhiên.

Thành phẩm là những quả dưa hấu có các mặt phẳng, các góc cạnh rõ ràng và hình dáng gần như hoàn hảo, trông giống như một sản phẩm được tạo ra từ dây chuyền công nghiệp.

Tuy nhiên, để giữ được hình dạng đặc biệt này, dưa hấu vuông phải được thu hoạch trước khi chín hoàn toàn. Vì vậy, chúng thường không đạt được độ ngọt tự nhiên như những quả dưa hấu thông thường.

Hiện nay, có 7 trang trại tại địa phương tiếp tục duy trì việc trồng loại dưa đặc biệt này.

Với vẻ ngoài khác biệt và giá trị trang trí độc đáo, dưa hấu vuông Zentsuji tiếp tục trở thành một biểu tượng mùa hè đặc sắc của Nhật Bản, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trong và ngoài nước.