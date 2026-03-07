9 trường cần tuyển 167 tiến sĩ

ĐH Quốc gia TPHCM cần tuyển 167 tiến sĩ cho các đơn vị thành viên và trực thuộc trong năm nay, tập trung ở lĩnh vực khoa học - công nghệ, kinh tế và khoa học xã hội trọng điểm.

Trường ĐH Bách khoa cần 36 tiến sĩ thuộc các lĩnh vực điện - điện tử, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, cơ khí - cơ điện tử, logistics, toán ứng dụng, kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật hóa học và quản trị kinh doanh.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có 35 chỉ tiêu ở các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, vi mạch, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, toán học, thống kê - tài chính định lượng, công nghệ sinh học, khoa học sự sống, năng lượng tái tạo, môi trường và khoa học biển.

Trường ĐH Công nghệ Thông tin có 13 chỉ tiêu cho các ngành khoa học máy tính, hệ thống thông tin, thương mại điện tử, mạng máy tính, thiết kế vi mạch, khoa học dữ liệu, phát triển phần mềm và toán học.

Trường ĐH Quốc tế cần 17 tiến sĩ trong các lĩnh vực kỹ thuật y sinh, kỹ thuật hóa học, xây dựng, logistics - quản lý chuỗi cung ứng, kinh tế - tài chính - kế toán, toán - thống kê và ngôn ngữ Anh.

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe cần 20 tiến sĩ thuộc các ngành y, răng hàm mặt, y học cổ truyền, điều dưỡng và dược.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có 22 chỉ tiêu tiến sĩ ở các lĩnh vực ngôn ngữ, giáo dục, tâm lý học, lịch sử, triết học, báo chí - truyền thông, văn hóa học, du lịch, quản lý giáo dục và quản trị nhân lực.

Trường ĐH Kinh tế - Luật cần 5 tiến sĩ cho các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý, luật, hệ thống thông tin và toán ứng dụng.

Trường ĐH An Giang cần tuyển 14 tiến sĩ thuộc các nhóm ngành công nghệ, sư phạm, tài chính - ngân hàng và nông nghiệp - tài nguyên thiên nhiên.

Viện Môi trường và Tài nguyên cần tuyển 5 tiến sĩ trong các lĩnh vực sinh học môi trường, quản lý tài nguyên và kỹ thuật môi trường.

Thu nhập có thể lên tới hàng trăm triệu đồng

Thu nhập tại các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM gồm lương cơ bản theo quy định của Nhà nước (điều chỉnh theo thâm niên) và lương theo vị trí việc làm.

Tại Trường ĐH Bách khoa, tiến sĩ dưới 3 năm kinh nghiệm có thu nhập khoảng 35 triệu đồng/tháng; từ 3 năm trở lên khoảng 45 triệu đồng/tháng. Với giáo sư và phó giáo sư có trên 3 năm kinh nghiệm, mức thu nhập trung bình khoảng 85 triệu đồng/tháng.

Đối với giảng viên, nhà khoa học nước ngoài, mức thu nhập có thể cao gấp khoảng 3 lần so với người Việt Nam.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trả thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng áp dụng cơ chế lương theo quy định của Nhà nước (điều chỉnh theo thâm niên) kết hợp lương vị trí việc làm, khoảng 15 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, ứng viên được tuyển theo chính sách thu hút nhân tài sẽ nhận khoản hỗ trợ ban đầu, trong đó giáo sư khoảng 200 triệu đồng, phó giáo sư 150 triệu đồng, tiến sĩ 100 triệu đồng. Đối với nhân sự nước ngoài, mức thu nhập có thể cao gấp khoảng 2 lần so với người Việt Nam.

Trường ĐH Quốc tế chi trả dao động từ 20 đến 23,2 triệu đồng/tháng.

Trường ĐH Công nghệ Thông tin chi trả khoảng 21 triệu đồng/tháng. Đối với ứng viên được tuyển theo chính sách thu hút nhân tài, mức hỗ trợ ban đầu gồm: Giáo sư 300 triệu đồng, phó giáo sư 200 triệu đồng, tiến sĩ 150 triệu đồng. Giảng viên có bài báo ISI/Scopus được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng. Năm đầu, giảng viên được cấp đề tài nghiên cứu trị giá 34 triệu đồng. Nhà trrờng thưởng 100 triệu đồng cho giảng viên đạt chức danh giáo sư và 70 triệu đồng cho phó giáo sư.

Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, thu nhập của tiến sĩ khoảng 30-45 triệu đồng/tháng, phó giáo sư 55-70 triệu đồng/tháng, giáo sư 75-80 triệu đồng/tháng. Theo chính sách thu hút (cam kết công tác từ 5 năm), giáo sư nhận 350 triệu đồng, phó giáo sư 250 triệu đồng, tiến sĩ 150 triệu đồng. Ứng viên đạt chuẩn giáo sư được hỗ trợ 150 triệu đồng, phó giáo sư 100 triệu đồng.

Trường ĐH An Giang trả lương và phụ cấp theo quy định của Nhà nước, khoảng 15 triệu đồng/tháng. Theo chính sách thu hút, giảng viên được hỗ trợ thêm 60 triệu đồng.

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe chi trả khoảng 14-16 triệu đồng/tháng.

Viện Môi trường và Tài nguyên trả lương cơ bản theo quy định của Nhà nước (điều chỉnh theo thâm niên công tác) cùng thu nhập tăng thêm khoảng 14 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, giảng viên còn được hưởng chính sách hỗ trợ nghiên cứu chung của ĐH Quốc gia TPHCM.

Tiến sĩ thuộc diện nhà khoa học trẻ trong 2 năm đầu được cấp một đề tài loại C (tối đa 200 triệu đồng); năm thứ ba cấp đề tài loại B (tối đa 1 tỷ đồng); năm thứ tư được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm tối đa 10 tỷ đồng; năm thứ năm được hỗ trợ thủ tục xét chức danh phó giáo sư.

Đối với nhà khoa học đầu ngành, trong 2 năm đầu được cấp một đề tài nghiên cứu khoa học loại B (tối đa 1 tỷ đồng). Các năm tiếp theo được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu, kinh phí tối đa 30 tỷ đồng.