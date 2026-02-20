Quyết định “ngược dòng” và tấm vé đến ngôi trường số 1 châu Á

Vũ Hải Anh là cựu sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội. Chàng trai sinh năm 2000 hiện là giảng viên theo đề án tạo nguồn của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hành trình trở thành giảng viên nguồn tại ngôi trường kỹ thuật hàng đầu cả nước với Hải Anh có nhiều “duyên nợ”.

“Ban đầu, mình chỉ là một sinh viên có niềm đam mê mãnh liệt với nghiên cứu, chưa từng nghĩ sẽ đứng trên bục giảng. Quan điểm của mình rất đơn giản, đã làm gì thì phải làm đến cùng và làm tốt nhất có thể”, Hải Anh chia sẻ.

Vũ Hải Anh là cựu sinh viên Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Bước ngoặt đến khi anh gặp PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hòa. Không chỉ truyền lửa nghiên cứu, cô còn giúp anh xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng. Từ những đề tài chuyên sâu, những buổi trao đổi học thuật nghiêm khắc, Hải Anh dần nhận ra con đường giảng dạy - nghiên cứu là nơi mình có thể phát huy tối đa khả năng.

Vì thế, sau khi tốt nghiệp vào năm 2022, dù nhận được lời mời làm việc tại một doanh nghiệp lớn với mức lương hấp dẫn, Hải Anh từ chối để tiếp tục học thạc sĩ và theo đuổi con đường nghiên cứu.

Trong thời gian học thạc sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Hải Anh đã tham gia các đề tài nghiên cứu cấp trường và Bộ, trong đó anh hoàn thành một đề tài nghiên cứu cấp trường và công bố 6 bài báo quốc tế. Ngoài ra, anh có 6 tháng trao đổi học thuật tại Đức, được trải nghiệm môi trường nghiên cứu quốc tế và tiếp cận tư duy tiên tiến.

Đầu năm 2024, khi biết tin Đại học Bách khoa Hà Nội lần đầu tiên tuyển giảng viên nguồn, Hải Anh quyết định thử sức. “Việc chọn làm giảng viên nguồn đồng nghĩa với việc mình phải chấp nhận một lộ trình dài hơi hơn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật cao hơn so với việc đi làm ngay. Nhưng cho đến hiện tại, mình chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn này”, Hải Anh nói.

Hành trình đi để trở về

Một trong những quyết định quan trọng hỗ trợ Hải Anh trên hành trình trở thành giảng viên là việc tiếp tục chương trình tiến sĩ. Với hồ sơ nghiên cứu được chuẩn bị bài bản, anh trúng tuyển chương trình tiến sĩ và nhận học bổng toàn phần tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

“Những kết quả trong quá trình học thạc sĩ là minh chứng quan trọng nhất giúp mình thể hiện năng lực nghiên cứu khi nộp hồ sơ vào ngôi trường hàng đầu như NUS”, Hải Anh chia sẻ.

Hải Anh hiện là giảng viên theo đề án tạo nguồn của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Dẫu vậy, thời gian đầu tới Singapore với Hải Anh cũng không dễ dàng. Phong cách làm việc tốc độ, khắt khe và mọi thứ đều vận hành theo những thời hạn nối tiếp khiến anh nhiều đêm phải thức trắng. Bên cạnh đó, sự thay đổi môi trường, văn hóa và sinh hoạt cũng khiến Hải Anh giảm 5kg trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, Hải Anh cho rằng chính môi trường khắt khe ấy đã giúp mỗi nghiên cứu sinh như anh luôn phải giữ kỷ luật thép, sự chỉn chu và tinh thần cầu thị tuyệt đối trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Quá trình nghiên cứu tại Singapore cũng làm thay đổi hoàn toàn tư duy của Hải Anh về cách truyền đạt tri thức.

“Mình mong muốn áp dụng hai giá trị cốt lõi sau khi trở về Việt Nam, đó là về phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề thực tiễn, tư duy nghiên cứu liên ngành và kỹ năng số”, anh nói.

Cụ thể, thay vì chỉ truyền tải lý thuyết thuần túy, Hải Anh mong muốn sinh viên sẽ được tiếp cận kiến thức thông qua việc giải quyết các bài toán thực tế đang diễn ra trong xã hội, từ đó giúp sinh viên thấy được ý nghĩa thực tế của kiến thức được học.

Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần bước ra khỏi vùng an toàn của chuyên ngành hẹp để học cách kết nối với các lĩnh vực khác, đồng thời làm chủ công cụ công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các phần mềm tiên tiến.

Là giảng viên “gen Z”, Hải Anh cho rằng lợi thế của mình chính là “cùng tần số” với sinh viên. Ảnh: NVCC

Là giảng viên “gen Z”, Hải Anh cho rằng lợi thế của mình chính là “cùng tần số” với sinh viên. Khoảng cách tuổi tác không lớn giúp anh dễ dàng thấu hiểu tâm tư, rào cản tâm lý mà sinh viên đang gặp phải. Dù thường xuyên bị nhầm là sinh viên, Hải Anh coi đó là một “đặc quyền” giúp xóa nhòa khoảng cách vô hình giữa thầy và trò.

Dù vậy, anh cũng thẳng thắn nhìn nhận thách thức lớn nhất của bản thân vẫn là kinh nghiệm thực tế và kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm phức tạp. Đây là những điều vẫn cần thời gian để tích lũy, trau dồi.

Thời gian tới, Hải Anh ưu tiên hoàn thành chương trình tiến sĩ với kết quả nghiên cứu chất lượng, đồng thời xây dựng mạng lưới kết nối giữa các phòng lab, chuyên gia hàng đầu quốc tế với Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Ngay sau khi hoàn thành chương trình, mình sẽ trở về trường để cống hiến toàn thời gian. Mình muốn góp phần xây dựng một môi trường học thuật năng động, hội nhập để sinh viên Bách khoa có thể tự tin bước ra thế giới”, anh khẳng định.