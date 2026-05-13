Thông tin trên được TS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) báo cáo tại lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác chương trình tăng cường công tác khám chữa bệnh cho người dân trong giai đoạn 2026-2030.

Theo TS Lương, thời gian qua, ngành y tế đối mặt với nhiều thách thức, từ ô nhiễm môi trường, chuyển dịch mô hình bệnh tật đến áp lực điều trị các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm. Tuy nhiên, cùng với sự đồng hành của các bệnh viện, doanh nghiệp dược phẩm và các đơn vị liên quan, ngành y tế đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết công tác chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ trên toàn quốc. Bộ Y tế và các bệnh viện đã tích cực xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật nhằm chuẩn hóa dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng.

Trước đây, mỗi bệnh viện sử dụng một hệ thống khác nhau, gây khó khăn trong kết nối dữ liệu. Hiện nay, ngành y tế đang hướng tới việc liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện, cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp thuốc, vật tư và thiết bị y tế.

Việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử đang được thúc đẩy mạnh mẽ và đến nay đã có khoảng 41 triệu người dân Việt Nam được cập nhật thông tin lên hệ thống.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để triển khai khám sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe người dân hiệu quả hơn trong thời gian tới. Cùng với đó, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế hiện đạt khoảng 90%.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển telemedicine, khám chữa bệnh từ xa và y học gia đình. Khi hệ thống vận hành đồng bộ, người dân có thể được bác sĩ chuyên môn cao tư vấn từ xa thông qua nền tảng công nghệ. Kết quả khám chữa bệnh sẽ liên thông với hệ thống đơn thuốc quốc gia và các nhà thuốc, hình thành chuỗi dịch vụ y tế số khép kín, thuận tiện hơn cho người dân.

TS Lương nhấn mạnh, định hướng xuyên suốt của ngành y tế là “lấy chất lượng làm nền tảng, lấy người bệnh làm trung tâm và lấy hiệu quả làm mục tiêu”.

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp triển khai 4 nhóm hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thúc đẩy chuyển đổi số y tế.

Các nội dung hợp tác gồm hỗ trợ trao đổi khoa học, xây dựng hướng dẫn chuyên môn trong lĩnh vực khám chữa bệnh, quản lý hành nghề, cấp cứu ngoại viện và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Hai bên cũng sẽ tăng cường năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế, hỗ trợ điều trị bệnh chuyên khoa, bệnh mạn tính và triển khai các hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, hợp tác tập trung thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu y tế số trong khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học; đồng thời triển khai các hoạt động theo dõi, đánh giá hiệu quả các chương trình do Novatis và các đối tác phối hợp thực hiện.