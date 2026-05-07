Khám chuyên gia tại trạm y tế

Sáng 7/5, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức khai trương Phòng khám Đa khoa cơ sở Vĩnh Hưng tại trạm y tế phường Vĩnh Hưng. Cơ sở này được Bộ Y tế phê duyệt danh mục 1.103 kỹ thuật khám chữa bệnh cho phép triển khai từ kỹ thuật cơ bản đến chuyên sâu.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cho biết mô hình phối hợp giữa phòng khám của bệnh viện và trạm y tế phường là “mô hình duy trì thường xuyên đầu tiên”, khác với các chương trình hỗ trợ luân phiên trước đây.

Phòng khám sẽ hoạt động theo mô hình đa khoa như các cơ sở khác của bệnh viện, đồng thời kết hợp trực tiếp với trạm y tế phường để phân luồng bệnh nhân.

Máy chụp CT được trang bị tại trạm y tế phường Vĩnh Hưng. Ảnh: TB.

PGS Hiếu cho biết cơ sở mới có thể tiếp nhận tới 500 lượt khám mỗi ngày, góp phần giảm tải cho các cơ sở của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đồng thời, bác sĩ và điều dưỡng tại trạm y tế cũng được hỗ trợ đào tạo, hội chẩn nhanh với bác sĩ chuyên khoa tuyến trên.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh lợi thế về cận lâm sàng khi trạm y tế được tiếp cận với các phương tiện như X-quang, CT, siêu âm, xét nghiệm đồng thời có thể tổ chức cấp cứu ban đầu 24/24 với đầy đủ trang thiết bị phục vụ người dân địa phương.

“Bệnh viện sẽ hỗ trợ phường Vĩnh Hưng, bác sĩ về công tác tại phường theo hình thức ký hợp đồng chuyên gia với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Từ đó, địa phương có thêm đội ngũ bác sĩ chăm lo sức khỏe cộng đồng”, ông Hiếu cho biết thêm.

Mô hình hợp tác trên thể hiện bước đột phá trong phối hợp giữa y tế Hà Nội với các bệnh viện đóng trên địa bàn. Sau 6 tháng đến 1 năm, nếu mô hình vận hành hiệu quả, các trạm y tế có thể phát triển thành "cánh tay nối dài" của các cơ sở y tế trung ương và thành phố Hà Nội.

Chi phí không cao hơn cơ sở khác

TS.BS Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - cũng cho rằng mô hình phối hợp giữa trạm y tế phường và các bệnh viện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi đặt mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân lên hàng đầu, góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn.

Trước đây, người dân muốn được khám bởi các chuyên gia đầu ngành về tim mạch, cơ xương khớp hay các lĩnh vực chuyên sâu khác đều phải trực tiếp đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, với mô hình mới, người dân có thể tiếp cận đội ngũ bác sĩ giỏi ngay tại phòng khám gần nơi sinh sống, với chất lượng khám ngoại trú tương đương bệnh viện tuyến trung ương.

Về chi phí khám chữa bệnh, ông Lương cho biết nguyên tắc thu phí được áp dụng tương tự tại bệnh viện. Các dịch vụ nằm trong phạm vi bảo hiểm y tế sẽ được quỹ BHYT chi trả đầy đủ. Với các dịch vụ kỹ thuật cao hoặc sử dụng thiết bị hiện đại ngoài danh mục bảo hiểm, người dân sẽ thực hiện cơ chế đồng chi trả. Tuy nhiên, ông Lương khẳng định mức chi phí tại phòng khám không cao hơn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

