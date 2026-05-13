Quyết định bổ nhiệm được Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao cho ông Chu Quốc Thịnh vào ngày 13/5. Ông Thịnh sẽ đảm nhiệm chức vụ này trong 5 năm kể từ ngày 13/5 - ngày quyết định có hiệu lực.

Ông Chu Đức Thịnh, 45 tuổi, là Tiến sĩ, dược sĩ, trưởng thành từ cán bộ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), giữ chức Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm, Trưởng phòng Đăng ký thuốc. Tháng 6/2024, ông được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm sau đó được bổ nhiệm làm quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm cho ông Chu Quốc Thịnh. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và xây dựng đề án thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ trưởng đề nghị tân Cục trưởng Chu Quốc Thịnh phát huy hết khả năng trình độ và kinh nghiệm trong công tác, tinh thần đoàn kết để cùng Cục An toàn thực phẩm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, vì sự nghiệp phát triển chung của ngành Y tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Chu Quốc Thịnh cho biết nhiệm vụ mới là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trong bối cảnh lĩnh vực an toàn thực phẩm đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách.

Cục An toàn thực phẩm hiện có 2 cục phó là TS Nguyễn Minh Hằng và ThS Bùi Đức Lập.