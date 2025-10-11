Trao đổi tại hội thảo chuyên đề “Kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên AI” trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân sự và Công nghệ Việt Nam – TalentX 2025 được VINASA tổ chức ngày 10/10, các chuyên gia đều thống nhất rằng, công nghệ trí tuệ nhân tạo – AI, nhất là AI tạo sinh đã và đang làm thay đổi tận gốc cách doanh nghiệp nhìn nhận con người, từ chỗ là một công cụ hỗ trợ, nó dần trở thành “đối tác” ra quyết định trong vận hành và phát triển nhân tài.

Minh chứng cho nhận định của mình, các chuyên gia dự TalentX dẫn chứng, theo Google Workspace Report 2024, có tới 93% nhân viên Gen Z sử dụng ít nhất hai công cụ AI mỗi tuần trong công việc, từ viết email, tóm tắt cuộc họp đến tìm ý tưởng sáng tạo. Báo cáo của AWS cho thấy 61% doanh nghiệp cho biết ứng dụng AI giúp họ tăng doanh thu trung bình 16% và 58% đơn vị tiết kiệm chi phí vận hành khoảng 20%.

Theo chuyên gia VinGroup, AI không thay thế con người, mà buộc con người phải học lại cách sử dụng trí tuệ của máy và của chính mình để cùng tiến hóa.

Tuy vậy, trong tham luận chủ đề “MiniTalk: Văn hóa doanh nghiệp thời AI: Giữ lửa - Giữ người - Giữ bản sắc”, Tiến sĩ Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường VinUniversity, Phó Chủ tịch VinGroup cảnh báo rằng: AI chỉ thật sự tạo giá trị khi được đặt trong một hệ sinh thái văn hóa vững vàng.

“AI có thể giúp tăng tốc, nhưng văn hóa mới là thứ giúp tổ chức bứt phá bền vững. AI vì thế không thay thế con người, mà buộc con người phải học lại cách sử dụng trí tuệ của máy và của chính mình để cùng tiến hóa”, Tiến sĩ Lê Mai Anh nêu quan điểm.

Các chuyên gia dự TalentX cũng thống nhất nhận định, Gen Z - thế hệ sinh ra trong thời đại số, đang trở thành lực lượng định hình lại thế giới lao động. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, đến năm 2025, nhóm này sẽ chiếm khoảng 30% lực lượng lao động cả nước, trong đó phần lớn bước vào giai đoạn đầu sự nghiệp với tư duy “làm việc để học và tạo giá trị” hơn là “làm việc để ổn định”.

Tại tọa đàm “Gen Z đi làm – Từ Sốc, Thích nghi đến Bứt phá”, các diễn giả đồng thuận rằng Gen Z không cần được quản lý mà cần được trao quyền. Họ mong muốn phản hồi minh bạch, cơ hội thử nghiệm và sự tin tưởng.

Báo cáo RMIT Vietnam cũng ghi nhận thời gian trung bình Gen Z gắn bó với một công ty chỉ 2,2 năm, thấp hơn đáng kể so với Millennials (3,2 năm), phản ánh nhu cầu được phát triển nhanh và linh hoạt.

Các chuyên gia cho rằng, khi thế hệ mới mang năng lượng sáng tạo gặp tổ chức biết lắng nghe và linh hoạt, đó là lúc sự khai phóng thực sự bắt đầu, nơi con người không chỉ làm việc, mà còn phát triển bản thân trong một hệ sinh thái công bằng, mở và ý nghĩa.