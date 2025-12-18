Những con số này được Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Văn Hồi cho biết khi trình bày Báo cáo kết quả cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước chiều nay.

Về cải cách tổ chức bộ máy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cho biết, từ tháng 3/2025, cơ cấu Chính phủ khóa 15 (2021-2026) được sắp xếp tinh gọn còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ, tương ứng giảm 22,7%. Số cơ quan thuộc Chính phủ còn 5, giảm 3 cơ quan, tương ứng giảm 37,5%.

Cùng với đó, cả nước hiện có 34 tỉnh, thành phố, giảm 29 đơn vị hành chính, tương ứng 46%.

Giai đoạn 2022-2026, biên chế công chức được giao là 101.509, giảm 5,03% so với năm 2021. Biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được thẩm định là 101.356, giảm 15,17% so với năm 2021.

Đến ngày 31/12/2023, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước là 47.596, giảm 846 đơn vị so với năm 2021; tính chung giai đoạn 2015-2023 đã giảm 8.295 đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi. Ảnh: VGP

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 7/2025, các bộ, ngành và địa phương đã tuyển dụng trên 209.000 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có hơn 4.600 trường hợp được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài.

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, hiện có 136.261 cán bộ, công chức khối chính quyền đang công tác tại 3.321 xã, phường, đặc khu, bình quân 41 người/cấp xã. Trong số này, 94,6% cán bộ, công chức có trình độ và chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đánh giá, cải cách chế độ tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tập trung phân cấp, phân quyền, tinh gọn bộ máy

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền giữa cấp trên và cấp dưới; hoàn thiện các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy; rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương.

Cùng với đó, các địa phương cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch xã mới, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ảnh: Lê Anh Dũng

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đơn giản hóa, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ; thực hiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết 66 của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm, hiệu quả pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ.

Việc triển khai Kết luận số 226 của Ban Bí thư cần được thực hiện đúng tinh thần, nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thu hút, trọng dụng nhân tài vào bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên năng lực và kết quả thực thi nhiệm vụ.

Các địa phương tiếp tục rà soát, điều chuyển, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn ở những lĩnh vực còn thiếu, nhất là đất đai, môi trường, địa chính, công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp.

Song song với đó là việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước; tinh gọn các tổ chức bên trong cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc hệ thống chính trị.