Với lĩnh vực nội vụ, Phó Thủ tướng đánh giá, việc sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành Trung ương đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn ở địa phương bảo đảm tương đồng với việc sắp xếp các bộ, ngành ở Trung ương.

Phó Thủ tướng thông tin, tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực, giai đoạn 2022-2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%. Đến nay có 146,8 nghìn người nghỉ việc theo chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Quốc hội

Chính phủ, Thủ tướng đã tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; duy trì được môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội.

Ngoài ra, Chính phủ, Thủ tướng tập trung xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tăng cường thanh tra trong lĩnh vực nhạy cảm như xây dựng, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công...

Qua thanh tra, Chính phủ đã kiến nghị xử lý tài chính, thu hồi tài sản cho Nhà nước và chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ.

Chính phủ cũng tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương hoàn thành việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án và đạt kết quả tích cực; đã hoàn thành việc xử lý đối với 1.759/2.161 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 81,39%.

Trong lĩnh vực tài chính, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng đã phê duyệt 108/111 quy hoạch quốc gia và tiếp tục xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính phủ cũng kiểm soát chặt chẽ công tác lập dự toán, phân bổ, quản lý sử dụng NSNN, tài sản công; tập trung rà soát, tổng hợp, phân loại, xây dựng phương án và quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Chính phủ cũng triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng. Công tác quản lý thị trường, thương mại điện tử và nhiều chiến dịch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực và đang tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.

Trong xây dựng và giao thông vận tải, Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản và triển khai đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Chính phủ tập trung ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các vành đai Hà Nội, TPHCM và sân bay Long Thành; đưa vào khai thác 2.476 km đường cao tốc, phấn đấu vượt 3.000 km vào cuối năm 2025 và cơ bản thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đã đưa vào khai thác khoảng 1.397 km đường bộ ven biển, phấn đấu hoàn thành vượt 1.700 km vào cuối năm 2025.

Kiểm soát chặt chẽ nội dung trên các nền tảng số

Với giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Nhà giáo và 2 nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi.

Chính phủ cũng rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; khẩn trương xây dựng phương án thực hiện chủ trương bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất sử dụng chung cả nước thực hiện từ năm học 2026-2027.

Phó Thủ tướng chia sẻ, Chính phủ đã tập trung nguồn lực cho bảo tồn di sản văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chú trọng bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Du lịch Việt Nam phục hồi và bứt phá với các chỉ số tăng trưởng ấn tượng, riêng trong 10 tháng đầu năm 2025 đã đón gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 858 nghìn tỷ đồng.

Các cơ quan cũng kiểm soát chặt chẽ nội dung trên các nền tảng số và trực tuyến với trên 90% nội dung vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok) được xử lý gỡ bỏ.

Trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã hoàn thành, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức được quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình. Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra nhận thấy việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn gặp vướng mắc; việc bố trí cán bộ chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nêu việc thực hiện một số kết luận thanh tra còn chưa hiệu quả; vẫn còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp chưa được giải quyết; việc tiếp công dân trực tuyến chưa được triển khai rộng rãi.

Một số vụ việc về kinh tế, tham nhũng xử lý còn chậm; một số loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; một số vụ cháy, tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra.

Tỷ lệ giải quyết án dân sự, tỷ lệ án hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chưa đạt yêu cầu; quá trình xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc về áp dụng pháp luật...