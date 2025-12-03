Theo đó, đối tượng thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 45 Luật Nhà ở (năm 2023) là cán bộ, công chức, viên chức do phải di chuyển chỗ làm đến trung tâm chính trị - hành chính mới tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đối tượng quy định ở trên phải thuộc trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở cách xa từ 10km trở lên tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; từ 30km trở lên tại khu vực còn lại.

Quyết định số 45/2025 cũng quy định trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc sở và tương đương, công chức, viên chức tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ.

Cụ thể, loại hình thứ nhất là căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 45m2 đến dưới 60m2 được thiết kế không gian ở khép kín, có một hay nhiều không gian chức năng khác nhau như: phòng khách, các phòng ngủ, phòng ăn, bếp, khu vệ sinh, ban công hoặc lô gia. Loại hình thứ hai là căn nhà có diện tích sử dụng từ 48m2 đến dưới 60m2 được xây dựng theo kiểu nhà 1 tầng có nhiều căn nhà sát nhau, từng căn nhà có công trình phụ khép kín. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất cho nhà ở công vụ là 120 triệu đồng.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương trên cả nước triển khai thực hiện. UBND các tỉnh, thành có trách nhiệm bố trí vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ theo quy định. Các địa phương chỉ đạo việc phát triển, quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ, chuyển đổi công năng quỹ nhà dôi dư sang nhà ở công vụ trên địa bàn theo quy định.

Hiện nay, tổng quỹ nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức khoảng 260.667m2, trong đó có 7 biệt thự công vụ với diện tích 1.890m2, 3.462 căn nhà liền kề với diện tích 166.421m2, 1.688 căn hộ chung cư với diện tích 92.356m2, đáp ứng cho khoảng 4.500 cán bộ, công chức.

Theo báo cáo của 23 địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhu cầu nhà ở công vụ của cán bộ, công chức, viên chức khoảng 45.000 người.

Luật Nhà ở năm 2023 quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ gồm: cán bộ, công chức thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội… được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cơ quan trung ương về địa phương công tác hoặc từ địa phương này đến địa phương khác để giữ chức vụ từ phó giám đốc sở và tương đương trở lên.

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhiều cán bộ công chức, viên chức có chức danh tương đương lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở xuống phải di chuyển chỗ làm việc từ địa phương cũ sang trung tâm chính trị - hành chính mới, khó khăn trong việc ổn định nơi ở để yên tâm công tác, tốn kém về thời gian, phát sinh nhiều chi phí.

Cũng theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023, cán bộ phải thuộc diện điều động, luân chuyển, biệt phái từ địa phương này sang địa phương khác thì mới thuộc diện thuê nhà ở công vụ. Tuy nhiên, sau khi thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất, trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh sẽ thay đổi. Do đó, các cán bộ thuộc các sở, ngành sẽ phải đến làm việc tại nơi mới và sẽ thực hiện kiện toàn lại các chức danh trong cùng một địa phương chứ không phải thuộc diện điều động, luân chuyển, biệt phái sang địa phương khác.

Như vậy, theo quy định của pháp luật về nhà ở, cán bộ, công chức có chức danh từ phó giám đốc sở và tương đương trở lên được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cơ quan Trung ương về địa phương công tác hoặc từ địa phương này đến địa phương khác mới được hưởng chính sách nhà ở công vụ. Còn các cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính thì không thuộc đối tượng thuê nhà ở công vụ. Vì vậy, Chính phủ ban hành quy định trên để tạo thuận lợi cho các đối tượng cán bộ, công chức.