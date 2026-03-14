Từ học sinh trường làng đến thủ khoa nhiều kỳ thi

Vũ Việt Tiến (sinh năm 2006), là cựu học sinh Trường THPT Tĩnh Gia 2 (Thanh Hóa). Sinh ra trong gia đình có bố là giảng viên Trường Sĩ quan Pháo binh, mẹ là giáo viên tiểu học, Tiến sớm được định hướng nghiêm túc trong việc học.

Ngay từ thời phổ thông, nam sinh đã thể hiện năng lực học tập vượt trội ở nhiều môn học. Năm lớp 11, Tiến đã thi vượt cấp môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và giành giải Nhất với điểm tuyệt đối 20/20.

Đến lớp 12, Tiến tiếp tục thử sức với hai môn Toán và Sinh học. Quyết định này xuất phát từ ý định ban đầu của Tiến khi cân nhắc thi vào Trường Đại học Y Hà Nội.

“Em nghĩ mình cứ thử sức xem sao. Trước đó, em không học Sinh quá nhiều nhưng khi bắt đầu ôn lại thấy rất thú vị”, Tiến nói. Kết quả, nam sinh tiếp tục trở thành thủ khoa trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở cả hai môn Toán và Sinh.

Vũ Việt Tiến là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Thúy Nga

Cũng trong năm lớp 12, trước khi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Tiến đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhờ nền tảng kiến thức đã ôn luyện và làm thêm một số đề minh họa, Tiến đạt 95,85/100 điểm, trở thành thủ khoa đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024.

Với Tiến, học tập đơn giản là niềm đam mê. Những thành tích đạt được trở thành động lực để em tiếp tục nỗ lực.

“Mỗi người sẽ có một cách học riêng, nhưng em nghĩ chăm chỉ là điều kiện quan trọng. Mỗi khi ngồi vào bàn học từ khoảng 19h đến 24h, em thường tắt thông báo mạng xã hội để tránh mất tập trung”, Tiến chia sẻ.

Sau khi hoàn thành bài tập thầy cô giao, nam sinh thường tìm thêm tài liệu từ các nguồn uy tín trên Internet, tham gia các hội nhóm học tập và kết nối với nhiều anh chị học sinh giỏi ở các tỉnh thành để học hỏi thêm cách làm bài hay và sáng tạo.

Áp lực với danh hiệu thủ khoa

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tiến đạt 28,85 điểm ở hai tổ hợp A00 và B00. Ban đầu, nam sinh từng cân nhắc nộp hồ sơ vào ngành y, tuy nhiên, sau khi tham gia kỳ thi đánh giá tư duy và tìm hiểu về môi trường học tập, Tiến quyết định chuyển hướng sang ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Vào đại học, Tiến nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trong cách học ở đại học so với bậc phổ thông. Nếu như ở cấp 3, mỗi môn học được chia thành nhiều tiết nhỏ trong tuần và giáo viên kèm cặp sát sao thì ở đại học, thầy cô chỉ định hướng, việc tự học là chủ yếu. Ngoài ra, với em, áp lực còn đến từ danh hiệu thủ khoa khi bước vào trường.

“Song áp lực cũng chính là động lực để em cố gắng hơn”, Tiến nói.

Sau 3 học kỳ, Tiến vẫn duy trì kết quả học tập ổn định, lần lượt là 4.0; 3.95 và 4.0. Nam sinh cho biết học kỳ đạt mức 3.95 đã giúp em nhìn nhận lại phương pháp học của mình.

“Kết quả B+ ở một môn học giúp em nhận ra mình vẫn còn những lỗ hổng và đôi khi còn chủ quan. Thay vì nuối tiếc, em coi đó là bài học để nỗ lực và tập trung hơn cho những kỳ học kế tiếp”, Tiến nói.

Tiến từng 3 lần là thủ khoa trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thời phổ thông. Ảnh: NVCC

Theo Tiến, để học tốt ở Đại học Bách khoa Hà Nội, điều quan trọng là phải hiểu bản chất của vấn đề, nếu không sẽ rất khó theo kịp lượng kiến thức trên lớp.

Vì thế, ngay từ đầu học kỳ, Tiến thường đọc trước bài giảng để nắm nội dung. Nhờ vậy khi lên lớp, nam sinh biết phần nào mình chưa hiểu để tập trung nghe kỹ hơn.

“Nếu vẫn chưa hiểu, em sẽ hỏi bạn bè, thầy cô hoặc tìm kiếm tài liệu. Đôi khi, em nhờ AI giải thích thêm”, Tiến chia sẻ.

Khác với giai đoạn ôn thi THPT thường phải học đến 1-2h sáng, cuộc sống ở đại học của Tiến cân bằng hơn vì em có thể chủ động sắp xếp lịch học.

Ngoài việc học, nam sinh còn tham gia nhiều hoạt động trong trường. Tiến hiện là Bí thư lớp, đồng thời tham gia tổ hỗ trợ các bạn sinh viên. Năm 2025, Tiến được công nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp đại học.

Ngoài ra, Tiến thường xuyên dành thời gian hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho các em THPT về kiến thức Toán, Lý, Hóa. Mới đây, với mong muốn trải nghiệm những "điểm chạm" tư duy mới trong đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Tiến thi và đạt 127/150 điểm, trở thành thủ khoa kỳ thi đợt 1.

"Thực chất, niềm đam mê với các môn Khoa học Tự nhiên đã 'ngấm' vào em từ những năm cấp 3. Khi thấy đề không còn thuần túy lý thuyết mà hướng tới phát triển năng lực và giải quyết các vấn đề thực tế, em rất tò mò, hứng thú", Tiến chia sẻ.

Nói về định hướng sắp tới, Tiến cho biết sẽ cố gắng tích lũy thêm kiến thức và tìm kiếm cơ hội đi du học sau khi tốt nghiệp đại học.