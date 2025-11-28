Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhà thiết kế Nguyễn Tiến Lợi từng là cái tên nổi đình nổi đám vào những năm 2000. Anh là một trong những nhà thiết kế luôn đi trước và tạo ra xu hướng mới cho làng thời trang Việt. Tên tuổi anh từng gắn bó với nhiều chân dài nổi tiếng thời bấy giờ như: Thuý Hằng, Thuý Hạnh, Vũ Cẩm Nhung, Nguyễn Thu Thuỷ, Băng Giang, Hải Yến, Trần Bảo Ngọc…

Băng Giang - Á hậu Hà Nội 1996 và Hoa hậu Hữu Nghị Việt Trung 1999 cùng người mẫu Hải Yến.

Nhà thiết kế vừa ra mắt bộ sưu tập dành riêng cho các “nàng thơ” từng gắn bó với anh từ nhiều năm trước, những người mẫu đã bước sang tuổi chín ngọt, viên mãn. Đó là Băng Giang - Á hậu Hà Nội 1996 và Hoa hậu Hữu Nghị Việt Trung 1999 cùng người mẫu Hải Yến. Nhà thiết kế cho hay, các mẫu thiết kế này được “đo ni đóng giày” cho các người mẫu, đó chính là ngôn ngữ hình ảnh cá nhân của mỗi người.

“Tôi ấn tượng và có mỹ cảm của riêng mình với từng tính cách và nhan sắc của từng nhân vật. Tôi thấy cái đẹp trong từng thần thái đó. Phụ nữ đẹp theo năm tháng. Mỗi tuổi, mỗi thời điểm đều có nét đẹp riêng. U50 của phụ nữ là vẻ đẹp chín ngọt, viên mãn”, Tiến Lợi chia sẻ.

Nhan sắc Á hậu Hà Nội 1996 Băng Giang sau 29 năm đăng quang gây ngỡ ngàng.

Nói thêm về các mẫu mới, nhà thiết kế kỳ cựu cho hay thời trang là ngôn ngữ đường nét và kỹ thuật. “Tôi không nhắm vào trend hay nhắm vào sự biến hoá bắt họ phải trẻ hoá. Tôi chỉ muốn họ thật tươi đẹp theo thần thái họ đang sở hữu, để phụ nữ luôn thấy mình đẹp, tự tin và kiêu hãnh theo cách của riêng mình”, nhà thiết kế nói.

30 năm lăn lộn với nghề vào Nam ra Bắc, Tiến Lợi cuối cùng đã chọn Hà Nội để trở về. Nhà thiết kế không cho phép mình lười biếng, một ngày làm việc bình thường của anh luôn kéo dài hơn 12 tiếng. Tình yêu và thời gian anh dành cho từng đường kim mũi chỉ. Với Tiến Lợi, thiết kế thời trang là đam mê, là duyên nghiệp và cảm hứng sáng tác sẽ thăng hoa mỗi khi thấy thích một ý tưởng nào đó.

Người mẫu Hải Yến trong các thiết kế của NTK Tiến Lợi.

“Lâu lâu tôi lại chọn cảm hứng từ thần thái, nhan sắc hay tính cách của chính những người bạn của mình để sáng tác riêng cho họ như bộ hình này. Tôi vẫn vẽ và vẫn cháy. Tuy nhiên, tôi hiểu khi thâm niên trong nghề đã lâu, mình phải thực sự cân nhắc và chọn cho sự xuất hiện đúng cách - nghiêm túc và chỉn chu” - nhà thiết kế kỳ cựu cho hay.

Ảnh: Thiên Hùng