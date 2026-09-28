Tại WDS 2026, Tập đoàn SAMI LAND trình làng xe bọc thép HEET 4×4, HEET 8×8. Ảnh: edrmagazine.eu

Tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 (WDS 2026) tổ chức ở Riyadh, Tập đoàn SAMI LAND thuộc Saudi Arabian Military Industries chính thức giới thiệu hai mẫu xe bọc thép bánh lốp mới mang tên HEET 8x8 và HEET 4x4.

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược nội địa hóa công nghiệp quốc phòng của Ả Rập Xê Út theo Vision 2030, khi cả hai nền tảng đều được tuyên bố thiết kế và sản xuất trong nước tại nhà máy mới rộng khoảng 82.000 mét vuông của SAMI Land.

HEET 8x8 là phiên bản lớn và nặng vũ trang hơn trong gia đình xe này. Xe được trang bị tháp pháo với pháo chính 105mm, biến nó thành phương tiện hỗ trợ hỏa lực trực tiếp có khả năng đối phó mục tiêu bọc thép, vị trí cố thủ và các mối đe dọa giá trị cao.

Nền tảng 8x8 tập trung vào tính cơ động cao trên nhiều địa hình, từ sa mạc, đô thị đến off-road, đồng thời mang bộ giáp mô-đun có thể nâng cấp theo yêu cầu nhiệm vụ.

Xe bọc thép bánh lốp mới mang tên HEET 8x8. (Nguồn ảnh: Army Recognition Group)

Hệ thống chỉ huy điều khiển tích hợp và khả năng lắp đặt vũ khí có người lái hoặc không người lái giúp xe linh hoạt trong các vai trò trinh sát, hỗ trợ hỏa lực và chống tăng.

Bố trí khoang lái với tài xế và chỉ huy ngồi cạnh nhau phía sau khoang động cơ, kèm cửa sổ rộng mang lại tầm quan sát phía trước tốt.

Trong khi đó, HEET 4x4 nhỏ gọn hơn đáng kể và được định hướng cho nhiệm vụ an ninh, tuần tra biên giới cũng như phản ứng nhanh.

Xe mang tháp pháo Roaya cỡ 12,7 mm do SAMI CMI Defence Systems phát triển nội địa, đủ sức đối phó lực lượng bộ binh và phương tiện nhẹ.

Xe bọc thép bánh lốp HEET 4×4 tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới (WDS) 2026. Ảnh: Bob Morrison/joint-forces.com

Nền tảng này vẫn giữ thiết kế mô-đun, cho phép nâng cấp lên tháp pháo điều khiển từ xa cỡ nòng trung bình nếu cần. Khả năng cơ động vượt trội và kích thước nhỏ giúp HEET 4x4 phù hợp với môi trường đô thị hoặc địa hình hẹp nơi xe 8x8 khó tiếp cận.

Về ưu điểm, cả hai mẫu HEET đều hưởng lợi từ chiến lược sản xuất nội địa, giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài và tối ưu hóa cho điều kiện khí hậu, địa hình Trung Đông.

Thiết kế mô-đun giúp dễ dàng thay đổi cấu hình vũ khí và mức độ bảo vệ, trong khi chi phí vòng đời được tuyên bố cạnh tranh.

HEET 8x8 với pháo 105mm mang lại hỏa lực mạnh mẽ trên nền tảng bánh lốp cơ động hơn xe tăng bánh xích truyền thống. HEET 4x4 nổi bật ở tính linh hoạt và chi phí thấp hơn cho nhiệm vụ bảo vệ.

Tổ hợp Công nghiệp SAMI Land. Ảnh: SAMI/joint-forces.com

Tuy nhiên, nhược điểm vẫn tồn tại. Thông tin kỹ thuật chi tiết như trọng lượng, sức chứa bộ binh, mức bảo vệ chính xác hay hiệu suất động cơ chưa được công bố đầy đủ, khiến việc đánh giá toàn diện còn hạn chế.

Tháp pháo 105mm trên HEET 8x8 tại triển lãm vẫn mang tính chất mô hình, cho thấy quá trình hoàn thiện còn tiếp tục.

Một số chuyên gia nhận thấy bố cục tổng thể có điểm tương đồng với các dòng xe của FNSS Thổ Nhĩ Kỳ, đặt ra câu hỏi về mức độ độc lập công nghệ thực sự.

So với các đối thủ cùng phân khúc, HEET 8x8 cạnh tranh trực tiếp với các xe hỗ trợ hỏa lực bánh lốp như PARS Alpha của Thổ Nhĩ Kỳ, Centauro của Italy hay một số biến thể 8x8 châu Âu trang bị pháo 105-120mm.

Ưu thế của HEET nằm ở định hướng nội địa hóa và tối ưu cho môi trường sa mạc, trong khi các đối thủ phương Tây thường có lợi thế về kinh nghiệm thực chiến và chuỗi cung ứng đã chín muồi.

HEET 4x4 thì đối đầu với các xe bọc thép nhẹ 4x4 như Oshkosh, VAMTAC hoặc các mẫu Trung Đông khác, nổi bật nhờ tháp pháo nội địa và khả năng mở rộng vũ khí.

(Theo joint-forces.com, janes.com, thedefensenews.com, armyrecognition.com, edrmagazine.eu)