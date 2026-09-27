Hình ảnh các xe thiết giáp bị phá hủy được chụp từ camera máy bay không người lái (UAV/Drone). Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/united24media.com

Bộ Quốc phòng Ukraine vừa công bố chi tiết về nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên SPECTR do Trung tâm AI A1 phát triển.

Hệ thống này đang được thử nghiệm trực tiếp tại một số đơn vị chiến đấu với khả năng phân tích dữ liệu chiến trường quy mô lớn, hỗ trợ lập kế hoạch tác chiến và dự báo các động thái có thể xảy ra của lực lượng Nga.

SPECTR được xây dựng nhằm khai thác kho dữ liệu chiến tranh hiện đại độc đáo mà Ukraine tích lũy được suốt nhiều năm xung đột, biến thông tin thành lợi thế cụ thể trên chiến trường.

SPECTR hoạt động như một lớp hỗ trợ ra quyết định tích hợp trong các hệ thống số hiện có của lực lượng vũ trang Ukraine.

Nhiệm vụ cốt lõi của nền tảng SPECTR bao gồm phân tích thông tin từ nhiều nguồn, nhận diện các mẫu hình và quy luật trong hoạt động của đối phương, sau đó đưa ra khuyến nghị về phương án hành động cũng như cách tổ chức quy trình quân sự.

Hệ thống còn tự động hóa nhiều công việc thường ngày tại các cấp sở chỉ huy, giúp sĩ quan tập trung vào các quyết định mang tính chiến thuật và chiến lược thay vì xử lý thủ công lượng dữ liệu khổng lồ.

Dữ liệu luôn được duy trì trong môi trường bảo mật, giảm thiểu rủi ro rò rỉ thông tin nhạy cảm.

Điểm mạnh công nghệ của SPECTR nằm ở việc được huấn luyện và vận hành trên bộ dữ liệu thực chiến đặc thù của cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện tại.

Bộ Quốc phòng Ukraine công bố một hệ thống AI mang tên SPECTR, giúp các sĩ quan chỉ huy lập kế hoạch tác chiến thay vì chỉ đơn thuần quan sát chiến trường. Ảnh: euromaidanpress.com

Không giống các mô hình AI quân sự được phát triển chủ yếu trên dữ liệu giả lập hoặc xung đột quy mô nhỏ, SPECTR tiếp cận trực tiếp với thực tế chiến trường hiện đại, nơi UAV, tác chiến điện tử và chiến tranh mạng đóng vai trò then chốt.

Khả năng dự báo bước đi của đối phương dựa trên việc nhận diện mô hình hành vi từ dữ liệu lịch sử và thời gian thực, kết hợp với việc đề xuất các phương án phản ứng, tạo ra vòng phản hồi nhanh giữa thu thập thông tin và ra quyết định.

Việc thử nghiệm tại đơn vị chiến đấu thực tế giúp hệ thống SPECTR được tinh chỉnh liên tục theo phản hồi từ người dùng cuối.

Về ưu điểm, SPECTR mang lại tốc độ xử lý thông tin vượt trội so với phương pháp thủ công truyền thống, giảm tải công việc hành chính cho sĩ quan tham mưu và nâng cao chất lượng quyết định dựa trên dữ liệu.

Việc tận dụng kho dữ liệu độc quyền từ chiến trường Ukraine tạo ra lợi thế bất đối xứng khó sao chép trong ngắn hạn.

Hệ thống còn hỗ trợ xây dựng “quân đội định hướng AI” theo định hướng của Bộ Quốc phòng, trong đó trí tuệ nhân tạo tham gia xuyên suốt từ phân tích đến hỗ trợ tác chiến.

Tuy nhiên, nhược điểm vẫn hiện hữu. Như mọi hệ thống AI phụ thuộc dữ liệu, độ chính xác của dự báo chịu ảnh hưởng bởi chất lượng và tính đầy đủ của thông tin đầu vào; dữ liệu sai lệch hoặc bị đối phương đánh lừa có thể dẫn đến khuyến nghị không chính xác.

Khả năng thích ứng với các chiến thuật hoàn toàn mới của Nga cũng cần thời gian học hỏi. Ngoài ra, việc triển khai rộng rãi đòi hỏi hạ tầng số ổn định và nhân sự được đào tạo để sử dụng hiệu quả, điều không phải đơn vị nào cũng sẵn sàng ngay lập tức.

Ukraine phát triển nền tảng AI SPECTR để phân tích dữ liệu chiến trường và dự báo các động thái của lực lượng Nga. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/en.defence-ua.com

So với các nền tảng AI quân sự của đối thủ hoặc đồng minh, SPECTR khác biệt ở mức độ gắn liền với dữ liệu thực chiến cường độ cao.

Các hệ thống như Project Maven của Mỹ tập trung mạnh vào phân tích hình ảnh và video từ cảm biến, trong khi một số giải pháp NATO nghiêng về mô phỏng và hỗ trợ hoạch định ở cấp cao hơn.

SPECTR nghiêng về hỗ trợ lập kế hoạch tác chiến cấp chiến thuật-chiến dịch và dự báo hành vi đối phương dựa trên dữ liệu chiến trường cụ thể.

Ưu thế của Ukraine là dữ liệu “sống” phong phú, trong khi các quốc gia khác thường phải dựa nhiều hơn vào dữ liệu huấn luyện tổng hợp.

Ngược lại, các hệ thống phương Tây thường có lợi thế về quy mô điện toán, chuỗi cung ứng phần cứng ổn định và kinh nghiệm tích hợp đa miền lâu dài hơn.

SPECTR phản ánh cách tiếp cận thực dụng của Ukraine trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo: không chờ đợi công nghệ hoàn hảo mà nhanh chóng đưa công cụ vào thử nghiệm thực tế, tận dụng lợi thế dữ liệu độc nhất để bù đắp chênh lệch về quân số và hỏa lực.

(Theo united24media.com, english.nv.ua, en.defence-ua.com, newsukraine.rbc.ua, euromaidanpress.com)