Ít ai ngờ rằng giữa lúc các cường quốc khoe khoang những chiếc xe tăng nặng nề, đắt đỏ thì Nhật Bản lại âm thầm sở hữu một trong những chiến xa hiện đại và ‘thông minh’ nhất hành tinh.

Xe tăng Type 10 không chỉ là vũ khí, mà còn là tuyên ngôn công nghệ của xứ sở mặt trời mọc: nhỏ gọn, cực kỳ cơ động, tích hợp mạng chiến trường tiên tiến và đang được nâng cấp để đối phó với mối đe dọa drone cùng tên lửa chống tăng thế hệ mới.

Xe tăng Type 10 do Mitsubishi Heavy Industries phát triển và sản xuất cho Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, chính thức biên chế từ năm 2012.

Đây là thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực thứ tư của Nhật, kế thừa tinh hoa của Type 90 nhưng được thiết kế lại hoàn toàn để phù hợp với địa hình và cơ sở hạ tầng đặc thù của Nhật Bản.

Điểm khác biệt lớn nhất chính là triết lý thiết kế: thay vì theo đuổi trọng lượng lớn và giáp dày như Leopard 2 hay Abrams, xe tăng Type 10 ưu tiên sự nhỏ gọn và khả năng cơ động chiến lược.

Xe tăng Type 10 của Nhật Bản. (Nguồn ảnh: Creative Commons/19fortyfive.com)

Trọng lượng tiêu chuẩn chỉ khoảng 44 tấn, có thể giảm xuống gần 40 tấn khi tháo bớt giáp phụ, giúp xe tăng Type 10 dễ dàng vượt qua hầu hết cầu đường và vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt hoặc thậm chí máy bay vận tải.

Khi lắp đầy đủ giáp mô-đun, trọng lượng tối đa cũng chỉ khoảng 48 tấn, nhẹ hơn đáng kể so với nhiều xe tăng chủ lực phương Tây đương thời.

Về hỏa lực, xe tăng Type 10 trang bị pháo nòng trơn 120 mm L/44 do Japan Steel Works phát triển trong nước. Pháo này tương thích với đạn APFSDS nội địa Type 10 có sức xuyên phá vượt trội, đồng thời vẫn dùng được đạn chuẩn NATO.

Hệ thống nạp đạn tự động cho phép kíp lái chỉ cần ba người (trưởng xe, xạ thủ, lái xe) và duy trì tốc độ bắn cao, khoảng 3,5 đến 4 giây mỗi phát.

Điểm mạnh không chỉ nằm ở nòng pháo mà còn ở hệ thống điều khiển hỏa lực và liên kết dữ liệu C4I. Type 10 là một trong những xe tăng đầu tiên được tích hợp sâu hệ thống chỉ huy, kiểm soát, liên lạc, máy tính và tình báo, cho phép các xe trong tiểu đội, đại đội chia sẻ vị trí địch và mục tiêu theo thời gian thực, hỗ trợ bắn đồng loạt hoặc phân công mục tiêu một cách tự động.

Khả năng cơ động của xe tăng Type 10 cũng thuộc hàng xuất sắc. Động cơ diesel V8 công suất 1.200 mã lực kết hợp hệ thống treo thủy khí (hydropneumatic) cho phép xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h cả tiến lẫn lùi.

Xe tăng Type 10 của Mitsubishi (Nhật Bản) là một trong những chiếc xe tăng tinh vi nhất từng được chế tạo. Ít ai bên ngoài Nhật Bản biết đến sự tồn tại của nó. (Nguồn ảnh: Creative Commons/19fortyfive.com)

Hệ thống treo có thể điều chỉnh độ cao và góc nghiêng thân xe, giúp tăng độ ổn định khi bắn và cải thiện khả năng vượt địa hình phức tạp.

Thiết kế nhỏ gọn cùng trọng lượng nhẹ khiến xe tăng Type 10 trở thành lựa chọn lý tưởng cho các đơn vị phản ứng nhanh, có thể triển khai linh hoạt trên các đảo hoặc khu vực hạn chế về cầu đường.

Giáp bảo vệ của xe tăng Type 10 theo hướng mô-đun, sử dụng vật liệu composite thế hệ mới kết hợp thép nano-crystal ở những vị trí quan trọng.

Giáp chính tập trung ở mặt trước tháp pháo và thân xe, trong khi các hướng còn lại được thiết kế tối ưu để giảm trọng lượng.

Đây vừa là ưu điểm vừa là hạn chế, khi đối mặt với môi trường chiến trường hiện đại đầy drone và tên lửa chống tăng tấn công từ trên cao hoặc từ hông.

Chính vì vậy, từ năm 2024 đến nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đẩy mạnh chương trình nâng cấp toàn diện. Các nguồn tin uy tín cho biết xe tăng Type 10 sẽ được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động (APS) có khả năng đánh chặn tên lửa và đạn chống tăng, cùng trạm vũ khí điều khiển từ xa (RWS) gắn pháo tự động 30 mm chuyên chống UAV.

Một số phương án thậm chí xem xét kéo dài thân xe, tăng số bánh xe từ năm lên sáu để chịu thêm trọng lượng và tạo không gian lắp đặt thiết bị mới, đồng thời nâng giới hạn trọng lượng lên khoảng 47 tấn ở cấu hình tiêu chuẩn.

Lục quân Philippines quan tâm đến xe Type 10 vì chiếc xe tăng này kết hợp hỏa lực của một xe tăng chiến đấu chủ lực thực thụ và các hệ thống tác chiến tiên tiến, nhưng lại có trọng lượng chiến đấu đủ nhẹ để hoạt động trên nhiều tuyến đường, cây cầu và mạng lưới giao thông của Philippines. (Nguồn ảnh: Lục quân Nhật Bản/.armyrecognition.com)

Những nâng cấp này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong tư duy quốc phòng Nhật Bản. Xe tăng Type 10 ban đầu được thiết kế chủ yếu để phòng thủ lãnh thổ, nhưng giờ đây đang được hoàn thiện để thích nghi với chiến tranh hiện đại và thậm chí mở ra khả năng xuất khẩu.

Năm 2026, Philippines đã thể hiện sự quan tâm đến xe tăng Type 10 như một lựa chọn thay thế hoặc bổ sung cho chương trình tăng hạng nhẹ đang gặp chậm trễ.

Điều này đánh dấu bước chuyển quan trọng khi chính sách xuất khẩu vũ khí của Nhật ngày càng được nới lỏng.

Tất nhiên, xe tăng Type 10 cũng chưa hoàn hảo. Tai nạn nổ đạn trong buổi tập bắn tháng 4/2026 đã khiến ba binh sĩ thiệt mạng, buộc Nhật Bản tạm dừng một số hoạt động bắn đạn thật và siết chặt công tác an toàn.

Số lượng sản xuất cũng còn hạn chế so với các cường quốc khác, phản ánh chiến lược quốc phòng tập trung chất lượng và tính linh hoạt hơn là số lượng lớn.

Tuy nhiên, xét về mức độ tích hợp công nghệ, khả năng mạng hóa chiến trường và sự phù hợp với điều kiện địa lý đặc thù, xe tăng Type 10 vẫn xứng đáng được xếp vào hàng ngũ những xe tăng có công nghệ tinh vi bậc nhất thế giới hiện nay.

Xe tăng Type 10 không phải là chiếc tăng 'siêu lớn' theo kiểu truyền thống. Nó là sản phẩm của tư duy kỹ thuật Nhật Bản: tối ưu hóa mọi chi tiết, kết hợp hỏa lực mạnh, cơ động cao và hệ thống thông tin hiện đại trong một khung gầm nhỏ gọn.

(Theo 19fortyfive.com, armyrecognition.com, .janes.com, asianmilitaryreview.com)