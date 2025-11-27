Nhiều phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm các bệnh lý nghiêm trọng

Sức khỏe phụ nữ là nền tảng của gia đình và là thước đo cho sự phát triển của xã hội. Khi được trang bị kiến thức và tạo điều kiện để chủ động chăm sóc bản thân, phụ nữ có thể sống khỏe mạnh, tự tin và trọn vẹn ở mọi giai đoạn cuộc đời. Tuy nhiên, hành trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức.

Theo thông tin được đưa ra tại Đại hội thành lập Hội Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ Mãn kinh Việt Nam diễn ra ngày 9/11/2025 tại Hà Nội, hiện có khoảng 13 triệu phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, mỗi năm tăng thêm khoảng 200.000 người. Trong đó, khoảng 20% gặp rối loạn cần can thiệp y tế, nhưng nhiều phụ nữ vẫn âm thầm chịu đựng giai đoạn này do thiếu thông tin và ngại thăm khám.

Bộ Y tế cũng ghi nhận 90% phụ nữ Việt trong độ tuổi sinh sản từng mắc bệnh phụ khoa, với số ca mắc mới tăng từ 15 - 27% mỗi năm và có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Các bệnh không lây như đái tháo đường thai kỳ cũng gia tăng. Việc thiếu kiến thức khoa học và tâm lý e ngại khiến nhiều phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm các bệnh lý nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Việc thiếu kiến thức khoa học hoặc tâm lý ngại thăm khám khiến nhiều phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm các bệnh lý nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, nhiều chị em tại Việt Nam còn ngại khám phụ khoa định kỳ hoặc tầm soát sớm các bệnh lý sinh sản. Trong khi đó, các bệnh lý như lạc nội mạc tử cung, rối loạn nội tiết hay các bệnh phụ khoa ngày càng phổ biến, nếu phát hiện muộn có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ đòi hỏi sự chung tay bền bỉ từ cộng đồng, ngành y tế, các doanh nghiệp, chính bản thân phụ nữ và gia đình

Để giải quyết những thách thức này, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng, ngành y tế, doanh nghiệp và gia đình nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và trao quyền để phụ nữ chủ động bảo vệ, quản lý sức khoẻ của chính mình.

Hành động thiết thực vì sức khỏe phụ nữ Việt

Với hơn 135 năm lịch sử toàn cầu và ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Abbott luôn đồng hành cùng ngành y tế trong hành trình nâng cao sức khỏe phụ nữ.

Abbott đã phối hợp với Bộ Y tế để góp phần xây dựng và phổ biến Hướng dẫn Quốc gia đầu tiên về phòng ngừa và quản lý đái tháo đường thai kỳ, tập trung vào sàng lọc, chẩn đoán sớm, tư vấn dinh dưỡng và thay đổi lối sống cho thai phụ. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh, hạn chế biến chứng nguy hiểm cho mẹ và bé.

Song song đó, Abbott triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo khoa học và diễn đàn chuyên môn quy mô lớn cùng Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) và các đối tác y tế. Chuỗi hội thảo chuyên đề Sức khỏe Phụ nữ (Women’s Health Summit) diễn ra vào tháng 4/2025 tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đã thu hút hơn 3.000 bác sĩ và nhân viên y tế tham dự, tập trung thảo luận chuyên sâu về mãn kinh, lạc nội mạc tử cung nhằm cập nhật kiến thức lâm sàng mới nhất, thúc đẩy chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ.

Các chuyên gia y tế tham gia thảo luận chiến lược chăm sóc mãn kinh tại Hội thảo Sức khỏe Phụ nữ do Abbott tổ chức

Abbott cũng liên tục hợp tác cùng các đối tác qua các hội nghị chuyên môn uy tín như Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương (VFAP), Hội nghị Sản phụ khoa Toàn quốc, và các hội nghị thường niên tại các bệnh viện đầu ngành, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho hàng nghìn chuyên gia y tế trên toàn quốc.

Đại diện toàn cầu của Hiệp hội Lạc nội mạc tử cung thế giới chia sẻ tại lớp học chuyên sâu quốc gia i-TEA với sự tham gia của hơn 500 chuyên gia y tế trong nước

Là công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu, Abbott liên tục đưa đến Việt Nam những giải pháp khoa học và công nghệ tiên tiến như nền tảng số a:care giúp cung cấp thông tin y khoa chính thống, đáng tin cậy, hay hệ thống theo dõi đường huyết liên tục FreeStyle Libre giúp kiểm soát đái tháo đường hiệu quả.

Abbott còn hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức y tế địa phương triển khai các hoạt động giáo dục cộng đồng về sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, và kiến thức y tế trên toàn quốc.

Abbott với ba thập kỷ đồng hành nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam thông qua công nghệ và sáng kiến

Các sáng kiến trong thời gian qua đã góp phần mang lại nhiều giá trị thực tiễn, giúp đội ngũ y tế nâng cao kiến thức chuyên môn, đồng thời tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng, tăng cường nhận thức và khuyến khích phụ nữ chủ động chăm sóc sức khoẻ.

Ông Douglas Kuo, Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam chia sẻ nhân kỷ niệm 30 năm hoạt động của công ty tại Việt Nam: "Chúng tôi cam kết đóng góp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ và sáng kiến nhằm tạo dựng một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn cho người dân Việt Nam".

Abbott sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, phối hợp với chính quyền địa phương, các đối tác và các bên liên quan nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ, vì một tương lai khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.

Phương Dung