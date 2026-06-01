Theo báo cáo tài chính hồi tháng 2, MU phải trích lập khoản dự phòng lên tới 15,9 triệu bảng liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng với HLV Ruben Amorim.

Tuy nhiên, khoản chi phí trên sẽ được giảm bớt, khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha vừa nhận công việc mới tại AC Milan, hưởng lương từ đội bóng Italia.

MU sẽ tiết kiệm được khoản tiền bồi thường lớn khi Amorim chính thức dẫn dắt AC Milan - Ảnh: SunSport

Ruben Amorim bị Quỷ đỏ sa thải hồi đầu năm sau những bất đồng với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Sau đó, Michael Carrick thay thế và giúp MU cán đích vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh.

Qua 6 tháng "ngồi chơi xơi nước", Amorim chính thức bắt đầu chương mới trong sự nghiệp khi nhận lời huấn luyện AC Milan.

Ngày ra mắt đội chủ sân San Siro, nhà cầm quân 41 tuổi chia sẻ: "Có những tham vọng luôn đồng hành cùng bạn trong suốt sự nghiệp, và dẫn dắt AC Milan là một trong số đó.

Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa CLB này: một lịch sử hào hùng, vị thế danh giá và lượng người hâm mộ đông đảo trên khắp thế giới.

Đây là thử thách mà tôi đón nhận với niềm tự hào cùng sự háo hức. Không thể chờ đợi thêm để bắt đầu công việc và cảm nhận nguồn đam mê mãnh liệt làm nên AC Milan."

Ruben Amorim tiếp quản AC Milan trong bối cảnh đội bóng áo sọc đỏ-đen vừa trải qua mùa giải thất vọng. Đội bóng giàu truyền thống Italia mất suất dự Champions League ở vòng đấu cuối cùng.

Sau đó, lãnh đạo Milan quyết định chia tay HLV Massimiliano Allegri, mở đường cho Ruben Amorim ngồi vào ghế nóng.